فلسطيني متسلل يفر بسيارة مسروقة ويصطدم بمدخل مطار بن غوريون

طلب حراس الأمن من المسافرين في القاعة 3 خلال عملية إلقاء القبض على المخالف، الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك

ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن فلسطينيا عبر الحدود إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، لتنتهي به الرحلة أمام نقطة تفتيش في مطار بن غوريون صباح الأحد، وقد ارتطم بها بعنف جراء السرعة العالية ما دعا حراس الأمن لإطلاق النار.

دخل المشتبه به إسرائيل من الضفة الغربية وسرق سيارة من وسط البلاد وتوجه نحو المطار. اقتربت المركبة من الحاجز بسرعة عالية قبل أن تصطدم به ثم تسير على الجانب الخطأ من الطريق.

فتح أمن المطار النار كما نشر حواجز على الطرق. وأصيب المشتبه به بجروح طفيفة في الحادث وتم اعتقاله واقتياده للاستجواب. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن "السيارة أوقفت في طريقها إلى المبنى رقم 3" و "الحادث قيد التحقيق".

وطلب حراس الأمن من المسافرين في القاعة 3 خلال عملية إلقاء القبض على المخالف، الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك لبضع دقائق.

Avshalom Sassoni/Flash90 المسافرون يقفون في طابور لتسجيل الوصول في مطار بن غوريون الدولي ، وسط إسرائيل ، 14 يونيو ، 2022.

يقع المبنى رقم 3، الذي يضم غالبية الرحلات المغادرة من تل أبيب، على بعد ميلين من نقطة التفتيش عند مدخل منطقة المطار. هذا الأمر يجعل من الممكن التحكم في هذا النوع من الحوادث، ويمنح الوقت لإلقاء القبض على أي مشتبه بهم قبل وصولهم إلى المكان الذي يعج، بشكل يومي، بآلاف المسافرين.

في أيلول/سبتمبر الماضي، اخترق فلسطيني حاجز تفتيش عند مدخل مطار بن غوريون بسيارة مسروقة. ثم أخرج أحد رجال الأمن بندقيته وأطلق النار على السيارة. المشتبه به ، 35 عاما ، من سكان الضفة الغربية، هرب إلى محطة وقود، تاركا خلفه السيارة، ثم تم اعتقاله.