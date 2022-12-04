ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة الإسرائيلي في قصر القضيبية

تم استلهام تصميم المزوزا المقدمة للملك من تيجان لفائف التوراة، والتي ترمز إلى تتويج الله كملك

حلّ الرئيس يستحاك هرتسوغ ضيفا مكرما على قصر القضيبية في المنامة اليوم، فقد استقبل في حفل رسمي يتقدمه حرس الشرف الذي عزف النشيدين الوطنيين لإسرائيل والبحرين، ثم التقى الرئيس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.

Amos Ben-Gershom/GPO الرئيس الإسرائيلي يقدم لملك البحرين مزوزا فضية من وحي تتويج الملوك في التوراة، 4 سبتمبر 2022

في وقت لاحق، في بداية اجتماعهم، قدّم الرئيس هرتسوغ للملك هدية خاصة: ميزوزا فضية (تميمة تحوي نصوصا دينية يتبع اليهود تعليقها بمدخل بيوتهم كدلالة على الإيمان). تم استلهام تصميم الميزوزا المقدمة للملك من تيجان لفائف التوراة، والتي ترمز إلى تتويج الله كملك. يتم تقديم الميزوزا تقليديًا كتعبير عن حسن النية وتمني الخير للمتلقي.

ناقش الرئيس هرتسوغ والملك حمد في لقائهما الأهمية التي يوليها بلدهما لعلاقاتهما الثنائية وتوسيع التعاون الإسرائيلي البحريني.

شكر الرئيس يتسحاك هرتسوغ الملك حمد في بداية لقائهما، قائلاً بالعربية: "صديقي، جلالة ملك البحرين، أشكرك على الترحيب بي بمملكة البحرين الموقرة، كأول رئيس لإسرائيل يزور البحرين."

وتابع الرئيس: "جلالة الملك، هذه لحظة رائعة ويشرفني للغاية أن أكون هنا في مملكة البحرين. أنتم في طليعة صنع التاريخ في المنطقة، حيث يمكن لليهود والمسلمين أن يسكنوا معًا، أبناء إبراهيم، والمضي قدمًا بسلام. إنها عملية ستستغرق وقتا طويلا، لكن يمكننا أن نحلم بها وأن نراها. انضمت دولنا إلى طريق السلام، ومملكة البحرين هي حقًا واحدة من رواد هذه العملية، حيث انضمت إلى الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق السلام معًا لصالح ورفاهية شعوبنا ودول المنطقة والعالم بأسره.

Amos Ben-Gershom/GPO ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يتجاذبان أطراف الحديث في قصر القضيبية في 4 سبتمبر 2022

"جلالة الملك، لقد جئت إلى هنا مع وفد متميز من الأشخاص الذين يقودون قطاع الأعمال في إسرائيل، والذين يتوقون للتواصل والقيام بأعمال تجارية مع شعب البحرين. كما أنه يلخص رسالة معينة من النوايا الحسنة والصداقة من شعب إسرائيل لشعب البحرين. لذا أشكرك جزيل الشكر على حسن ضيافتك وعلى قيادتك وعلى صداقتك. أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستعمل على ترقية علاقتنا لصالح شعوبنا".

وفي ترحيبه قال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "نرحب بكم، فخامة الرئيس، والوفد المرافق لكم خلال زيارتكم لمملكة البحرين، ونحن على ثقة أن هذه الزيارة لها دور مهم في توطيد العلاقات بين بلدينا، ودعم تطلعاتنا المشتركة في ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، ويمثل فرصة لكم لتشهدوا جمال التنوع الديني والثقافي في بلادنا، وروح الودّ والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء مجتمعنا الكريم من جميع الأديان والأعراق، مؤكدين إيماننا بقيم السلام والأخوة والتعاون بين بني البشر".