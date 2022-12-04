بنيامين نتنياهو: "لن أقبل أي انتهاك لحقوق مجتمع الميم في إسرائيل"

قال بنيامين نتنياهو، "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسأحقق السلام بشكل قاطع، وسأوقف إيران"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، إنه لن يسمح بانتهاك حقوق مجتمع الميم في إسرائيل، مؤكدا في برنامج "التقي بالصحافة" على قناة "ان بي سي" أنه، "لن يقبل أي شيء من هذا القبيل".

وقال بنيامين نتنياهو، "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسأحقق السلام بشكل قاطع، وسأوقف إيران، هذا ما عدت من أجله وهذا الذي سألتزم به".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أيام من توقيع عضو الكنيست رئيس حزب نوعام آفي ماعوز - وهو سياسي مناهض للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، على اتفاق ائتلافي يمنحه السلطة على المحتوى في المدارس الإسرائيلية التي يتم تدريسها خارج المناهج العادية.

وقال بنيامين نتنياهو، بخصوص لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا مع المعادين الصريحين للسامية كاني ويست ونيك فوينتيس إنه "ليس غير مقبول فقط، إنه أمر سيء "، لكنه أشاد بترامب لمواقفه تجاه إسرائيل.

كما ادعى بنيامين نتنياهو، أنه بمجرد توليه منصبه، سيناقش مسألة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، موضحا أن "هذه واحدة من القضايا التي سأتطرق إليها" ، مشيرا إلى أنها مصدر قلق "يتطلب مداولات متأنية".

وكان قد تم التوقيع الأحد الماضي، على اتفاق ائتلافي بين الليكود وحزب نوعام المناهض للمثليين جنسيا. نوعام هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود، بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير في نهاية الأسبوع.