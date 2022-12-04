وزير الخارجية البحريني :"سنعمل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل لتطبيق اتفاقيات إبراهيم"

وزير الخارجية البحريني "نطالب الجانبين العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل لحل استنادا على حل الدولتين"

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن قرار السعودية الانضمام الى "اتفاقيات إبراهيم" ، يرتبط بالسعودية نفسها، وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم في البحرين خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى المنامة "للتوصل الى سلام حقيقي في المنطقة، يشجع الجميع الانضمام إليه والعمل على الأرض التي يقف عليها السلام، يجب حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

ووصل الرئيس الإسرائيلي صباح اليوم الى البحرين في أول زيارة لرئيس إسرائيلي الى المملكة واجتمع مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهي الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي الى البحرين. وخلال حفل الاستقبال عزفت الفرقة العسكرية البحرينية النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا".

وتابع الوزير البحريني حين سئل على عملية دفع السلام في المنطقة "نطالب الجانبين العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل يعتمد على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. يجب حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. يوجد الكثير من الفرص التي نضيعها بسبب هذا الصراع. تصل إلى المنطقة فرصة جديدة، ونحن نشعر أنه عن طريق السلام يمكن الوصول الى فرص، من أجل التوصل اليه يجب حل الصراع".

وتطرق الزياني خلال المؤتمر الصحافي الى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المرتقبة وقال :"نحن نؤمن بأنه يؤمن بسلام ’اتفاقيات إبراهيم’ وبمبادئ الاتفاق. سنعمل سوية مع الحكومة الجديدة في إسرائيل لتطبيق ’اتفاقيات إبراهيم’ وتحقيقها. نحن نؤمن بأن الإسرائيليين كشعب يريدون السلام وأن الحكومة ستحقق طموحات المنطقة والعمل على خلق فرصة للسلام".وحين سئل الوزير البحريني حول ما ستقوم به بلاده في حال حاول أحد وزراء الحكومة تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي أجاب "دعونا ننتظر ونرى إن سيقع أمر من هذا القبيل"