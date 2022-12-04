تقرير: اتصالات روسية مع إسرائيل للتأكد أنه لن يتم مضايقة نقل الأسلحة الروسية من سوريا

مسؤول روسي حذر من أن خسارة روسيا في أوكرانيا سيؤدي لموجة معاداة السامية في روسيا

جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين إسرائيل وروسيا بين كبار المسؤولين في كلا البلدين ، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" ، فإن هدف المحادثات كان التأكد من أن إسرائيل لن تضايق خلال نقل الوسائل الدفاعية الجوية التي تخرجها روسيا من سوريا إلى منطقة الجبهة الأوكرانية.

وحذر مسؤول روسي مقرب من الكرملين قبل أسبوع من أن خسارة روسيا في ساحة المعركة، يمكن أن تجر إلى موجة من معاداة السامية تجاه اليهود. المسؤول الروسي قال للمسؤول الإسرائيلي بأن "حقيقة أن روسيا تخسر في الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى البحث عن أكباش فداء".

وأضاف المسؤول أن القاسم المشترك للرئيس الأوكراني زيلنسكي، وزير الخارجية الأمريكية بلينكن وعدد من الزعماء سيؤدي إلى معاداة السامية من الجانب الروسي. الرسالة التي نقلها المسؤول الروسي هي بإن بوتين هو من يمنع موجة معاداة السامية من الانتشار.