يائير لبيد : "الحكومة لن تقبل تشويه سمعة قواتها الأمنية الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية إسرائيل"

الحكومة "لن تقبل تشويه سمعة" قواتها الأمنية "الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية دولة إسرائيل"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد اليوم الأحد، أن الحكومة تقدم "الدعم الكامل" للقوات الأمنية لدولة إسرائيل، وذلك بعد انتقادات دولية بخصوص سلوك أحد الضباط.

وبعد تقييم أمني في الضفة الغربية، رد يائير لبيد على هذه الانتقادات قائلاً إن الحكومة "لن تقبل تشويه سمعة" قواتها الأمنية "الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".

وأضاف يائير لبيد: "في مواجهة التنظيمات الإرهابية، نحتاج إلى جيش قوي ومنضبط، له تسلسل قيادي واضح ، يعمل وفق القانون فقط"، مشيرا أن "هذا هو سر قوتنا، هذا ما خلق قوة الجيش الإسرائيلي".

وكان ضابط من شرطة الحدود الإسرائيلية، قد أطلق الجمعة الماضي، النار على فلسطيني يبلغ من العمر 22 عامًا في مدينة حوارة بالضفة الغربية. وأظهرت لقطات فيديو للحادث الفلسطيني وهو يقاتل مع ضابط إسرائيلي يحاول انتزاع سلاحه قبل إطلاق النار عليه.

وجاء الحادث في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا مشتبها به في نابلس، وهو شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاما وهو ناشط في جماعة "عرين الأسد"، والتي لديها قائمة طويلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

.وقال الجيش الإسرائيلي، في الأسبوع المنصرم، إنه أحبط حوالي 500 عملية عدائية منذ بداية عام 2022