إسرائيل: إقامة وحدة مراقبة سرية تابعة لحرس الحدود لمحاربة الجرائم الزراعية

ستكون هذه الوحدة قادرة على مراقبة العصابات ايضا عندما تجتاز الحدود الى مناطق السلطة الفلسطينية

من منطلق المحاولة لايجاد حل للجريمة الزراعية في أنحاء إسرائيل، تعمل شرطة حرس الحدود الإسرائيلية هذه الأيام على إقامة وحدة مراقبة سرية ، والتي ستكون خاضعة بصورة مباشرة لقائد شرطة حرس الحدود المفوض أمير كوهين.

وبحسب القناة "13" ميزت الشرطة بأن العصابات التي ترتكب الجرائم الزراعية ملمة فقط في هذا النوع من الجرائم، لذلك قررت الشرطة العسكرية تأهيل محققين لمراقبة جرائم سرقة المنتجات والأدوات الزراعية وتحصيل رسوم الخاوة.

ويخوض الشرطيون في هذه الوحدة هذه الأيام تدريب في منشأة مدنية، ومن المفترض أن يباشروا النشاط العملياتي بداية 2023، الوحدة ستنشط مثل باقي وحدات المراقبة السرية الموجودة في كل منطقة وتراقب المنظمات الإجرامية، لكن البشرى الكبيرة هنا بأن هذه الوحدة تمتلك القدرة على مراقبة العصابات ليس فقط في إسرائيل وإنما عندما تجتاز الحدود إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بمساعدة استخدام وسائل خاصة.