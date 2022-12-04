الرئيس الإسرائيلي يلتقي ممثلي الجالية اليهودية في البحرين

قدمت الجالية اليهودية للرئيس الإسرائيلي، في بداية الاجتماع، ثلاث هدايا ذات قيمة تاريخية

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، مع ممثلي الجالية اليهودية في البحرين، وذلك خلال أول زيارة رسمية له للدولة الخليجية.

وكان من بين الممثلين، رئيس مجلس أمناء الكنيس المحلي المعترف به من قبل السلطات كممثل عن الجالية اليهودية، إبراهيم نونو، بالإضافة إلى سفير إسرائيل في البحرين، إلى جانب ممثل البحرين في المؤتمر اليهودي العالمي، وشخصيات أخرى.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "أنا متحمس جدا لوجودي هنا"، مضيفا "هذا هو التاريخ في طور التكوين، المجيء إلى هنا وزيارة الجالية اليهودية في البحرين، تحمل رسالة سلام ومودة وصداقة من شعب إسرائيل إلى الشعب البحريني وجلالة الملك".

وتابع الرئيس الإسرائيلي، "لقد أمضينا جميعًا وقتًا معًا في الغداء، ويمكنك أن ترى المودة والاحترام الكبير بين القيادة وأممنا ... الشيء الوحيد الذي ظهر في مناقشتنا هو الاحترام الكبير للملك وعائلته للجالية اليهودية في البحرين".

وقدمت الجالية اليهودية للرئيس الإسرائيلي، في بداية الاجتماع، ثلاث هدايا ذات قيمة تاريخية: كتاب صلاة فارحي مع ترجمة عربية، وكتاب يشرح بالتفصيل تاريخ الجالية اليهودية البحرينية ونسخة من تصريح إنشاء الكنيس اليهودي المحلي في عام 1931.

وكان إسحاق هرتسوغ، قد سافر إلى البحرين صباح الأحد في زيارة دولة، هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى المملكة، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020.

واستُقبل الرئيس الإسرائيلي، بالترحاب عند وصوله أرض مملكة البحرين، وكان في استقباله حرس الشرف بقيادة وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني.