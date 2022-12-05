الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في مخيم الدهيشة خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي وعدد من الجرحى

وقعت اشتباكات خطيرة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومجموعة من الفلسطينيين في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم

وقعت اشتباكات خطيرة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومجموعة من الفلسطينيين في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم خلال مداهمة، قام الفلسطينيون خلالها برشق القوة بزجاجات حارقة وقنابل اسطوانية. من جانبه، فتح الجيش بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين فيما توفي أحدهم جراء الإصابة،وفق ما أفاد بين للجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الشاب عمر يوسف مناع وإصابة 6 آخرين خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة، وفق وكالة معا، التي أفادت بقرار الإضراب في المدارس في الضفة الغربية يوم الإثنين. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في محافظة بيت لحم.

يتبع...