تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتقل ابن زعيم حركة الجهاد الإسلامي في جنين

تم اعتقال يحيى السعدي، ابن بسام السعدي، المعتقل هو الآخر منذ شهر آب/ أغسطس، للاشتباه بقيامه بنشاطات معادية

اعتقلت القوات الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ابن القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بسام السعدي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته تقارير فلسطينية.

تم اعتقال يحيى السعدي، ابن بسام السعدي، المعتقل هو الآخر منذ شهر آب/ أغسطس، للاشتباه بقيامه بنشاطات معادية، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وخلال العملية، تم إلقاء زجاجات حارقة وقنابل أنبوبية باتجاه الجنود الذين تعرضوا أيضا لإطلاق النار.

واندلعت مواجهات على جبهة قطاع غزة، في أعقاب اعتقال بسام السعدي استمرت ثلاثة أيام، إثر تهديدات الجهاد الإسلامي بالانتقام. ردا على ذلك شنت إسرائيل عملية "مطلع الفجر" (الفجر الصادق) ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما أصاب الجيش الإسرائيلي أهدافًا عسكرية للجهاد الإسلامي في القطاع.

انتهت المواجهة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، والذي يُزعم أنه تضمن إطلاق سراح السعدي، لكن الجانب الإسرائيلي نفى لاحقًا أنه تم التفاوض على مثل هذه الشروط. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قدمت في أواخر أغسطس (آب) لائحة اتهام ضد السعدي، متهمة إياه بتلقي أموال بتهمة "الإرهاب".

في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي أيضًا عملية في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم، حيث استهدفتهم قنابل المولوتوف والقنابل الأنبوبية. وأثناء اندلاع الاشتباكات، قُتل فلسطيني وأصيب خمسة بجروح.