كاسر الأمواج/الضفة الغربية: اعتقال مطلوبين ومصادرة ذخيرة خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي

عمل المقاتلون في قرية جربا قرب جنين على مصادرة ذخيرة واعتقال يحيى السعدي العضو البارز في "الجهاد الإسلامي"

نفذت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية (الأحد) مداهمات في عدد من المواقع في الضفة الغربية تم خلالها القبض على 14 مطلوبًا من بينهم أحد أكثر المطلوبين، وهو عضو بارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ومصادرة ذخيرة.

وأشار بيان عسكري إلى نشاط القوات في قرية حوسان ودير استيا غرب سلفيت والبيرة ومخيم جيلزون للاجئين، قضاء رام الله.

وعمل المقاتلون في قرية جربا قرب جنين حيث تمت مصادرة ذخيرة واعتقال يحيى السعدي العضو البارز في "الجهاد الإسلامي" ويشتبه في ضلوعه في نشاطات عدائية. وأثناء عملية القوات في مخيم جنين، أطلقت مجموعة النار باتجاه القوات التي ردت بإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الإصابات.

وفي نشاط لقوات من وحدة المستعربين والجيش الإسرائيلي، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين من "الجبهة الشعبية" الناشطة في عمليات هجومية، في مخيم الدهيشة للاجئين قرب جنين. وخلال العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة وألقوا الزجاجات الحارقة والمتفجرات على المقاتلين الذين ردوا بإطلاق النار وتم رصد إصابات.

كما عملت القوات في قرى بيت كاحل، سموع، تفوح وبيت عوا قرب الخليل، واعتقلت أربعة مطلوبين آخرين.

كما دخل الجنود مدينة قلقيلية وقريتي نعلين وكفل حارس شمال سلفيت بجوار القدس حيث اعتقلوا خمسة مطلوبين آخرين.

ولم يبلغ عن وقوع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في حين تم نقل المطلوبين إلى مقار التحقيق.