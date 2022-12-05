الرئيس الإماراتي يصل إلى دولة قطر للمرة الأولى منذ توليه منصبه

يشار إلى أن العلاقات القطرية الإماراتية شهدت تحسناً متصاعداً منذ قمة العُلا مطلع 2021

أكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، قد وصل اليوم الإثنين، إلى الدوحة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة، إن "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد فور وصوله للصالة الأميرية بمطار حمد الدولي"، مضيفة أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وغيرهم كان في الاستقبال كذلك".

https://twitter.com/i/web/status/1599680079692718082 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قد أكدت صباح اليوم الإثنين، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، سيزور الدوحة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أحدث شكل للتقارب بين البلدين الخليجيين.

وقالت الوكالة، إن "الزيارة التي تأتي لأول مرة له منذ توليه الحكم في مايو/أيار الماضي، تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

https://twitter.com/i/web/status/1599656080442654721 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان أول لقاء قد جمع الجانبين عقب الأزمة الخليجية التي استمرت منذ منتصف 2017، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة بكين، في فبراير/شباط 2022، وكان حينها ولياً لعهد أبوظبي.

وهنأ أمير قطر يوم الجمعة الماضي، رئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، "داعياً الله للبلاد بدوام التقدم والتطور والرخاء"، فيما هنأ الرئيس الإماراتي، أمير قطر على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

يشار إلى أن العلاقات القطرية الإماراتية شهدت تحسناً متصاعداً منذ قمة العُلا مطلع 2021