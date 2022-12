الرئيس الإماراتي يصل إلى دولة قطر للمرة الأولى منذ توليه منصبه

أكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، قد وصل اليوم الإثنين، إلى الدوحة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة، إن "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد فور وصوله للصالة الأميرية بمطار حمد الدولي"، مضيفة أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وغيرهم كان في الاستقبال كذلك".