سموتريتش يطالب بشمل موافقته على ردود الدولة على المحكمة العليا بشأن الاستيطان

في المقابل ستوقع الصهيونية الدينية على طلب تغيير رئيس الكنيست وسيدعم أعضاؤها مرشح الليكود المؤقت

كشف تقرير لموقع N12 صباح الإثنين عن تفاصيل الاتفاق الموقع بعد طول جدال، بين الليكود والصهيونية الدينية بإطار المفاوضات الائتلافية. وتبرز في مقدمة الاتفاق الفقرة التي تنص على أن تشتمل ردود الدولة على المحكمة العليا بخصوص قضايا الاستيطان على موافقة رئيس الصهيونية الدينية بتسالئيل سموتريتش إلى جانب مصادقة وزير الأمن ورئيس الوزراء. وبالإضافة سيتم تعديل قانون أساس الحكومة بغية المضي بالتسوية التي تسمح بـ"وجود وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء" (وهو أمر الساعة وقد نفدت صلاحيته).

يتولى عضو الكنيست سموتريش بحسب الاتفاق منصب وزير المالية بالتناوب ثم وزير الداخلية. وفي الجزء الثاني من التناوب، سيتم تعيين وزير من الصهيونية الدينية في حقيبة الصحة أو حقيبة أخرى يتم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء. كما سيشغل سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن، وعضو الكنيست أوريت ستروك وزيرة للمهمات الوطنية، وعضو الكنيست أوفير سوفير وزيرا للهجرة والاستيعاب.

وفي المقابل ستوقع الصهيونية الدينية على طلب لتغيير رئيس الكنيست وسيدعم أعضاؤها مرشح الليكود المؤقت لهذا المنصب، حتى انتخاب رئيس دائم للكنيست من قبل رئيس الوزراء الذي سيصادق عليه حزب الليكود.

كما تم الاتفاق على أن يعمل سموتريش كعضو في كل منتدى حكومي بما في ذلك مجلس الوزراء طوال فترة توزيره وتم التأكيد على أنه بحال ارتفع عدد أعضاء مجلس الوزراء عن 11 عضوًا، تحصل كتلة الصهيونية الدينية على مقعد طوال المدة، بالإضافة إلى ذلك، سيترأس عضو كنيست من الصهيونية الدينية لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست. كما سيكون سموتريتش الرئيس بالنيابة الوحيد للجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وهو المنصب الذي سيشغله نتنياهو.

ينص الاتفاق مع سموتريتش على أنه حتى قبل تشكيل الحكومة، سيتم تعديل القانون بحيث يكون للوزير صلاحيات. ويتطلع سموتريتش إلى تحويل الصلاحيات إليه لتعيين منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية ورئيس الإدارة المدنية، بالتنسيق مع نتنياهو.

يضطلع الوزير في وزارة الأمن عن الصهيونية الدينية بصلاحيات كاملة لمراقبة أعمال منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية. يتم تنسيق عمله بالتشاور مع رئيس الوزراء. كما ستنقل صلاحيات وزير الأمن المتعلقة بتعيين منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وتعيين رئيس الإدارة المدنية إلى سموتريتش. تتم التعيينات بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.

محكمة العدل العليا تطالب الحكومة من وقت لآخر بالرد على قضايا متعلقة بقضية الاستيطان ولربما أكثر هذه القضايا إلحاحا في الفترة الأخيرة هي قضية "الخان الأحمر" التي ماطلت حكومات متعاقبة بضمنها حكومة نتنياهو وحكومة التغيير برئاسة بينيت ولابيد على المصادقة على ترحيل السكان من تلك البقعة، لحساسية الموقف داخليا ودوليا.