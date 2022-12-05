تقرير: التصعيد التركي يخيف النازحين في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة

تنبّه منظمات حقوقية من تداعيات أي عملية عسكرية في شمال سوريا المكتظة بالسكان وتطالب بوقف أي تصعيد

بعد نزوح متكرر خلال السنوات الخمس الأخيرة، يقيم ياسين في مخيم مكتظ على أطراف قرية سندف، القريبة من منطقة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة قوات كردية في محافظة حلب (شمال)، وهي واحدة من ثلاث مناطق حدّدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي كأهداف لهجوم بري يلوّح بشنّه في شمال سوريا.

ويقول ياسين (34 عاماً) لوكالة فرانس برس "رغم الظروف التي عشناها من مأساة وقلة فرص العمل والفقر.. نحن حالياً مهددون بالنزوح مرة أخرى بسبب المعركة العسكرية التي يمكن أن تحصل".

وبدأت تركيا منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر توجيه سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي ضد مواقع لقوات كردية في سوريا والعراق، بعدما اتهمتها، رغم نفيها، بالوقوف خلف هجوم بعبوة ناسفة في اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وبعد الضربات التي طالت بمعظمها نقاطاً عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، تهدّد أنقرة بهجوم بري، لم تحدد توقيته، وتهدف من خلاله الى تحقيق مسعاها بإقامة منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلومتراً عند حدودها الجنوبية، تشمل مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني الواقعة في مناطق نفوذ الأكراد في محافظة حلب.

وتنبّه منظمات حقوقية من تداعيات أي عملية عسكرية في شمال سوريا، المنطقة المكتظة بالسكان، مطالِبة الأطراف كافة بوقف أي تصعيد وحماية المدنيين من الجانبين.

وحذّر ائتلاف منظمات، بينهم "سايف ذي تشيلدرن" في بيان مشترك الخميس من أن أي "تصعيد إضافي في الأعمال العدائية سيضع السكان المقيمين في قرى مكتظة في المنطقة في خطر، ما قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة".

وتنسّق موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وتركيا منذ سنوات بشأن الوضع في سوريا.

ويرى أبو المجد أنه "ما لم تأخذ الفصائل الضوء الأخضر من الحليف التركي، فليس بمقدورها أن تتحرك بمفردها".

ويضيف "ما لم يأخذ الحليف التركي الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وروسيا وإيران لن يقدم على أي عمل عسكري" في شمال سوريا.