رئيس السلطة الفلسطينية : "إسرائيل تواصل إنتهاكاتها وسنستمر بالمقاومة الشعبية السلمية"

تابع محمود عباس، "نؤكد على أهمية القوة الناعمة في حماية الحق والعدل والسلام، ودعم المشروع الوطني الفلسطيني"

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأحد ، إن للعرب الفلسطينيين "الحق المشروع في محاربة الاحتلال الاستعماري الذي يشن عدواناً منهجياً على أرضنا وشعبنا من خلال جنوده ومستوطنيه"، مؤكدا أنه "كل ساعة ترتكب اعتداءات وانتهاكات بحق الشعب والأرض والمقدسات".

وقال محمود عباس، في كلمة مُسجّلة للرئيس عباس، تم بثّها خلال حفل تكريم الأكاديميين المناصرين للقضية الفلسطينية في دار بلدية رام الله، بالضفة الغربية، إن "الاستيطان الإسرائيلي ينتشر كالسرطان على أرضنا، والمستوطنون ينشرون الخراب في الأرض ويدمرون المحاصيل والحيوانات، وأعمال القتل بيد جنود إسرائيل لا تتوقف".

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أن الفلسطينيين "لن يرفعوا أبدًا الراية (البيضاء) ولن نستسلم وسنبقى صامدين في أرضنا نقاوم ونوسّع نطاق المقاومة الشعبة السلمية ونتحرك على الصعيد الدولي ومعنا كل محبي السلام والعدل".

وتابع محمود عباس، "نؤكد على أهمية القوة الناعمة في حماية الحق والعدل والسلام، ودعم المشروع الوطني الفلسطيني المتمسّك بالسلام العادل والشامل".

وتشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصعيدا ملحوظافي أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اعتقال مطلوبين فلسطينيين.

ونفذت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية (الأحد) مداهمات في عدد من المواقع في الضفة الغربية تم خلالها القبض على 14 مطلوبًا من بينهم أحد أكثر المطلوبين، وهو عضو بارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ومصادرة ذخيرة.