الضفة الغربية : بيت لحم تضيء شجرة عيد الميلاد في حضور آلاف الفلسطينيين

أضاف حنا حنانيا أن "هذا العام سيكون مميزاً، تم تزيين كل شوارع المدينة وأزقتها القديمة"

أضاءت مدينة بيت لحم التي شهدت مولد المسيح وفقا للمعتقدات المسيحية أمس الأحد، شجرة عيد الميلاد في طقس تؤديه المدينة منذ عشرات السنين يستقطب آلاف الزوار من المدينة وخارجها.

هذه السنة، تضاء الشجرة وسط أجواء متوترة تشهدها أراضي الضفة الغربية مع تصاعد العمليات الفلسطينية من جهة ومحاولات الردع والمداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "من مدينة المهد انطلق فجر جديد، وبدأ التاريخ حاملًا معه روحًا جديدة هي روح المحبة والسلام والطمأنينة، ولكن هذه المدينة وكل فلسطين، لم تنعم بالسلام والأمان"، مضيفا "قد آنّ الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء معاناة شعبها الذي ولد وعاش على هذه الأرض منذ الأزل، بنى فيها حضارة وثقافة يعتزّ بها، يصونها ويحميها، ويؤكّد على وجوده فيها حتى الأبد"، حسب موقع الراي.

وأضاف حنا حنانيا أن "هذا العام سيكون مميزاً، تم تزيين كل شوارع المدينة وأزقتها القديمة"، ودعا العالم إلى الوقوف عند مسؤولياته "من أجل أن يحل السلام على بيت لحم وفلسطين".

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الكنائس ورجال الدين والآلاف من المواطنين والسياح الأجانب الذين وصلوا إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وتخلله عروض فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية لفرق أجنبية ومحلية.