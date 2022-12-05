هرتسوغ من الإمارات: ما بدأ باتفاق تحول إلى شبكة زخمة من العلاقات بين الدول الخليجية والعربية

التطورات هنا تلزم المستويات العليا في إسرائيل على التعامل مع هذا التحدي الذي أشعلت شرارته اتفاقيات ابراهيم

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى مجموعة من الصحافيين الإثنين، للوقوف على تقييمه لزيارته التاريخية إلى البحرين فضلا عن مشاركته الاستثنائية في "حوار الفضاء" الذي أقيم في الإمارات البلد الذي نظر إلى المستقبل بالأمس ووصل بعيدا، بعبارة هرتسوغ.

وافتتح هرتسوغ حديثه بالقول إن الزيارة التي أجراها لمملكة البحرين كأول رئيس دولة لإسرائيل هي فرصة لمراجعة حصيلة سنتين من توقيع اتفاقيات ابراهيم. وأضاف هرتسوغ أن "ما بدأ كاتفاق (في إشارة إلى اتفاقيات ابراهيم التي رعتها الولايات المتحدة)، تحول إلى شبكة علاقات مع العديد من الدول الخليجية والعربية والبعض الآخر بانتظار أن ينضم على غرار سلطنة عُمان.

وأوضح هرتسوغ أن عملية تقبل التغيير على المستوى السياسي والشعبي تمر في سيرورة وهو ما ينعكس على أهمية هذه الزيارة بالنسبة لإسرائيل أيضا. كما أشار إلى أن البحرينيين يوقرون علاقاتهم مع الجالية اليهودية. فالبحرينيون أصدروا الكتب التي تروي علاقات ملوكهم مع اليهود وأن الملك ناصر دعا الجالية إلى قصره ليبسط فوقها الحماية.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن التطورات هنا تلزم المستويات العليا في إسرائيل على التعامل مع هذا التحدي المتواصل والذي أشعلت شرارته اتفاقيات ابراهيم. "إنه تغيير تاريخي مستمر".

وتطرق الرئيس إلى مؤتمر الفضاء وقال "مؤتمر الفضاء- هذا نحن والهند. الإماراتيون يتسلحون بنظرة مستقبلية، أقاموا برنامج الفضاء الخاص بهم منذ 50 عاما، ووصلوا بعيدا. البحرين ترى نفسها بوابة الشرق الأقصى أي الهند والصين والعام العربي من ناحية نقل البضائع. طالموا أنهم شعروا بأنهم شقيقة الإمارات الصغرى والآن يعلنون أنهم يريدون طيران يومي إلى تلك الأهداف. الرحلات اليومية ستفي بالطلب. يريد كلا البلدين أن يكونا جزءًا من التكوين الإقليمي الذي يتحدث عنه جميع القادة. سيتطلب ذلك جهودًا حكومية للتحرك نحو مزيد من التعاون الإقليمي مع المزيد من البلدان. الجميع يتحدث مع الجميع. الطاقات إيجابية للغاية. إنه ملحوظ جدا.

وأضاف هرتسوغ: "هم يولوننا احتراما مساويا لاحترامهم قادتهم. هم سيردّون الزيارة. عبد الله بن زايد زار إسرائيل لمدة 5 أيام. إنهم يفهمون مبادئ اللعبة ويترقبون انضمام المزيد من الدول بنضوج عقلاني ويريدون أن يُظهروا ثمار السلام لشعوبهم".

يجري التطلع إلى انضمام السعودية الى قاطرة التغيير التي انطلقت عبر الدول في الشرق الأوسط لكن القيادة السعودية تتروى لصالح تذويت شعبها مسار التبدلات. فضلا عن أن السعودية ترنو إلى الحصول على المزيد من الأمريكيين من خلال مثلث MBS مع الولايات المتحدة مستغلة ميزتها الاستراتيجية في التحكم بأسعار النفط.

ويبقى الحفاظ على الوضع القائم في الضفة الغربية أمرا مهما بالنسبة للدول العربية كأرضية لاستمرار السلام. فالعالم يتشابك في صراعات جيوسياسية. وبحال وافقت إسرائيل على مد يدها للولايات المتحدة والخوض معها في محادثات ودفع الزعيمين اليمينيين إلى التحلي بالمسؤولية فإنهم سيتمكنون من ذلك، وإلا فالصدام حتمي. إنه الواقع.