السعودية : هيئة التراث تُسجّل 67 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار

من بين المواقع الجديدة حظيت منطقة الحدود الشمالية بالنصيب الأكبر بواقع 15 موقعاً، ومنطقة تبوك 13 موقعاً

أعلنت هيئة التراث، في السعودية أنها سجلت 67 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، ليصبح بذلك إجمالي عدد المواقع المسجّلة حتى الآن إلى 8531 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء البلاد.

ومن بين المواقع الجديدة حظيت منطقة الحدود الشمالية بالنصيب الأكبر بواقع 15 موقعاً، ومنطقة تبوك 13 موقعاً، و10 مواقع في حائل، والجوف 9 مواقع، والقصيم 5 مواقع، والرياض وعسير 4 مواقع، والمدينة المنوّرة والباحة 3 مواقع، وموقع واحد في منطقة مكة المكرّمة.

تهدف الهيئة إلى الكشف الرسمي عن المواقع الأثرية والتاريخية للمملكة وتسجيلها في السجل الوطني للآثار ووضعها على خرائط رقمية تسهل إدارتها وحمايتها وحفظها.

كما تهدف الهيئة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالبلاد.

وتتولى اللجنة هذه المسؤولية بموجب الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني. تحت رعاية وزارة الثقافة، كما وضعت اللجنة استراتيجية حماية وطنية تغطي أربع فئات: الآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية والتراث الثقافي غير المادي.

ودعت هيئة التراث المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة "بلاغ"، مشيدةً بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية