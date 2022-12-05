إسرائيل: رواتب الحكومة وكبار المسؤولين سترتفع بنحو 15 في المئة

بنيامين نتنياهو، ستقاضى حوالي 64700 شاقل ( حوالي18039دولارًا) شهريًا اعتبارًا من أوائل العام الوشيك

سترتفع رواتب كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء والوزراء والمشرعون، بنسبة 15 في المئة في بداية العام الوشيك ومن المقرر أيضًا أن يستفيد القضاة من الزيادات في المعاشات، حيث ينتهي تجميد الرواتب - الذي تم تقديمه أثناء وباء كورونا في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق نفس المصدر فإن الشخص الأعلى أجرًا هو رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، التي سيرتفع راتبها الشهري من 104 ألف شاقل ( حوالي 30 ألف دولار) إلى حوالي 119 ألف شاقل ( حوالي33177 دولارًا). وسيتلقى الرئيس يسحاق هرتسوغ زيادة شهرية من 64673 شاقل ( حوالي18.030 دولارًا) إلى حوالي 74300 شاقل ( حوالي20716 دولارًا).

ويتقاضى رئيس الوزراء يائير لابيد 56345 شاقل ( حوالي15709دولار) في الشهر، لكن بديله رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ستقاضى حوالي 64700 شاقل ( حوالي18039دولارًا) شهريًا اعتبارًا من أوائل العام الوشيك. وسيشهد لبيد، الذي من المتوقع أن يصبح رئيسا للمعارضة، زيادة راتبه من 50673 شاقل ( حوالي14125 دولارا) إلى حوالي 58200 شاقل ( حوالي16223 دولارا) في الشهر، وهو نفس راتب وزراء الحكومة. وسيتسلم نواب الوزراء والنواب حوالي 52 ألف شاقل (حوالي14495 يورو) مقابل 45274 شاقل ( حوالي12620 يورو) حاليا.

وفي السياق سترتفع رواتب قضاة المحكمة العليا إلى قرابة 92 ألف شاقل (حوالي 25660 يورو) في الشهر. سيحصل قضاة المحاكم الجزئية على 72،500 شاقل ( حوالي20،221 دولار أمريكي) شهريا، بينما سيتقاضى قضاة محكمة الصلح 58000 شاقل (حوالي 16،175 دولارًا أمريكيًا) ، ووفقًا للقناة الإسرائيلية(12)، ترتبط رواتب هؤلاء المسؤولين والنواب عادةً بمتوسط ​​رواتب الدولة، ولكن أي تغييرات تم تعليق الرواتب خلال وباء كورونا

لقد أعاد الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كورونا متوسط ​​الأجور إلى طبيعته، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 13.5 في المئة إلى 15 في المئة من الرقم السابق المحسوب قبل بدء التجميد. وسيعتمد الحساب النهائي للزيادة القادمة على متوسط ​​الراتب لشهر أكتوبر/تشلايم الأول المنصرم، وهو رقم لن ينشر حتى بداية الشهر الوشيك.

وسيبقى للجنة المالية في الكنيست خيار منع زيادة الرواتب أو تخفيضها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء. يتم مراقبة رواتب النواب من قبل لجنة الكنيست في الكنيست ، والتي تعمل بناء على توصيات مجموعة استشارية. ويقدر موقع "واينت" الإخباري أن التكلفة الإجمالية للزيادات ستكون 130 مليون شاقل ( حوالي36.2 مليون يورو).

تأتي هذه الزيادات في الأجور في الوقت الذي يواجه فيه العديد من المواطنين ارتفاع تكاليف المعيشة والتسريح الجماعي للعمال في العديد من الصناعات، في الوقت نفسه، ترتبط المساعدة الاجتماعية للمحتاجين بمؤشر أسعار المستهلك، وبالتالي ستشهد زيادة متواضعة بنسبة 5 في المئة تقريبًا في يناير/كانون الثاني الوشيك.

وفقًا لتقرير القناة الإسرائيلية (12) وهذا سيمثل زيادة تقريبية قدرها 80 شاقل (حوالي22.3 يورو). لكل شخص في الشهر لمتلقي المساعدات.