منظمة غير حكومية: إيران أعدمت بالفعل أكثر من 500 شخص خلال العام الجاري

"تتزايد المخاوف من زيادة استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية ضد المتورطين في حركة الاحتجاجات"

أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية، اليوم الإثنين، إن "إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير عدد عمليات الإعدام في عام 2021 ويزيد من القلق بشأن زيادة استخدام عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية".

وقالت المنظمة في بيان (التي تسعى إلى تأكيد حالات أخرى من المدانين الذين يُزعم أنهم أعدموا شنقا)، "تم إعدام ما لا يقل عن 504 أشخاص في إيران منذ بداية عام 2022"

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من زيادة استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية ضد المتورطين في حركة الاحتجاج التي هزت البلاد منذ منتصف سبتمبر/ايلول المنصرم. وتشمل حصيلة اللوائح الصحية الدولية أربعة أشخاص قالت وسائل الإعلام الرسمية إنهم أُعدموا، أمس الأحد، بعد إدانتهم "بالتعاون مع إسرائيل" وبحسب "هيومن رايتس إيران" ، فقد أُعدم هؤلاء الأشخاص بعد سبعة أشهر فقط من اعتقالهم "دون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام محكمة الثورة".

وقال مدير اللوائح الصحية الدولية محمود العامري مقدم في بيان "أحكامهم تفتقر إلى أي شرعية قانونية".وأضاف أن "عمليات الإعدام هذه تهدف إلى بث الخوف في المجتمع وصرف انتباه الجمهور عن إخفاقات أجهزة استخبارات الجمهورية الإسلامية". وقالت منظمة حقوق الإنسان إن شخصاً آخر أعدم مؤخراً هو امرأة أدينت بقتل زوج والدتها.

وأعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن عدد النساء اللائي أعدمن في إيران، وغالبا ما تمت إدانتهن بقتل شركائنا أو أقاربهن في العنف الأسري. عدد النساء اللائي أعدمن هذا العام هو بالفعل الأعلى منذ خمس سنوات ، حسب اللوائح الصحية الدولية.

وكان المدعي العام الإيراني قد قال، أمس الأحد، إن "إيران ألغت شرطة الآداب العامة المثيرة للجدل"ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب العام محمد جعفر منتظري قوله مساء السبت إن "شرطة الآداب لا علاقة لها بالقضاء" وقد ألغيت.وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية واستمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وفاة المرأة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الآداب في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.