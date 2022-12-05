خبراء الأمم المتحدة: تنظيم"داعش"استخدم أسلحة كيماوية ما بين (2014-2019)

المنتجات المستخدمة:"فوسفيد الألومنيوم، والكلور، وبكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، والسيانيد، والنيكوتين.."

كشف خبراء الأمم المتحدة عن أدلة على استخدام تنظيم "داعش" للأسلحة الكيماوية ما بين أعوام(2014-2019) وأشاروا إلى أن التنظيم "صنع وأنتج صواريخ كيماوية ومدافع هاون وذخيرة كيماوية لقاذفات الصواريخ ورؤوس حربية للصواريخ الكيماوية وعبوات ناسفة".

وركز الخبراء بشكل خاص على الهجوم الذي تم شنه على تازة خورماتو في 8 مارس/آذار 2016. وزعموا أنهم جمعوا "قدرًا كبيرًا من الأدلة" ، بما في ذلك "كشوف المرتبات وعناصر المراسلات" من التنظيم. قام الفريق "بفحص أدلة التعويض من العائلات عن" استشهاد "أفرادها الذين قتلوا أثناء التعامل مع الأسلحة الكيماوية (...) وسجلات التدريب المقدم (...) لمكانة عالية فيما يتعلق باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة ، في أجهزة تشتيت كيميائية معينة".

ومن بين المنتجات المستخدمة"فوسفيد الألومنيوم، والكلور، وبكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، والسيانيد، والنيكوتين والريسين، وكبريتات الثاليوم". ويسلط التقرير الضوء على "المضاعفات الطبية التي يعاني منها سكان تازة خورماتو (الأمراض المزمنة والسرطانات والاضطرابات الإنجابية على وجه الخصوص)"كما ناقش التقرير "الجرائم الكبرى الأخرى، بما في ذلك العنف الجنسي الجماعي، واضطهاد المجتمع المسيحي في العراق والمجتمعات الأخرى، فضلاً عن تدمير التراث الثقافي والديني".

وقال أعضاء الفريق، (فريق المحققين المسؤولين عن المساعدة في محاسبة تنظيم "داعش" على جرائمه)،"إنهم جمعوا أدلة شهادات ورقمية ووثائقية تتعلق على وجه الخصوص باستخدام الأسلحة الكيماوية في العراق تحت حكم الخلافة (2014-2019)،

وبحسب التقرير الذي كان من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن، اليوم الإثنين، كان "التحقيق مهتماً بشكل خاص بتمويل وتوريد ولوجستيات (داعش) وعلاقاته بعناصر القيادة، من أجل فهم أفضل للمواقع المزعومة لتصنيع وإنتاج واستخدام الأسلحة في العراق، للحصول على المزيد معلومات عن العوامل المصنعة (...) والناقلات المستخدمة ".

وكان تنظيم"داعش" قد أقاموا في يونيو/حويران من عام 2014 "الخلافة" في منطقة شاسعة تمتد بين العراق وسوريا. وقاتل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة التنظيم حتى استولت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يسيطر عليها الأكراد، في آذار / مارس 2019، على آخر معقل لتنظيم "داعش" الباغوز (شرق سوريا)، لتوقيع نهاية "الخلافة".