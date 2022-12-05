تقرير: ايران تحاول إحباط لقاء مصالحة بين الأسد وإردوغان

هذا بسبب امكانية أن يضر هذا اللقاء بالمصالح الايرانية في سوريا

على ضوء التقارير الإعلامية العربية بأن روسيا تحاول عقد اجتماع مصالحة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، أفادت شبكة "العربية" اليوم بأن ايران تدفع الرئيس السوري لمعارضة الضغوطات الروسية.

بحسب التقرير، ايران تخشى من نجاح محاولات موسكو خلق اتفاق بين الأسد وإردوغان من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالها في المنطقة، وذلك بسبب نوايا تركيا تنفيذ خطة عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا، وهو أمر يساعد بصورة غير مباشرة السلطات في طهران.

ايران مهتمة بمنفذ الى البحر المتوسط، وهي تبنى على الخطة التركية التي ستمهد الطريق أمامهم من المتمردين الأكراد. وفي حال تنجح روسيا بالتوصل الى اجتماع المصالحة بين الأسد وإردوغان، فإن خطة الأخير من المتوقع أن تلغى. أيضا، في تركيا لا يرغبون بإطلاق عملية عسكرية بدون تنسيق مسبق مع الروس والأمريكيين.

يشار الى أن العلاقات بين الرئيس التركي ونظيره السوري كانت متوترة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، حيث أعلنت تركيا عن دعمها لمقاتلي المعارضة السورية الذين حاولوا إسقاط نظام الأسد.