جدعون ساعر: "يجب على الرئيس الإسرائيلي أن يرفض أي طلب لنتنياهو لتمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة"

هدف نتنياهو هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية كما يطالب به شركاؤه قبل تشكيل الحكومة. وهذا ليس السبب

دعا وزير القضاء جدعون ساعر، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى رفض أي طلب من رئيس الوزراء المستقبلي بنيامين نتنياهو لتمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة، "إذا تم تقديم مثل هذا الطلب". ويعتقد أن نتنياهو يمكن أن يستخدم هذا التمديد لتمرير "قوانين شخصية وإشكالية".

وكتب ساعر على تويتر ، "يشير نقل التوقيعات من أحزاب كتلة نتنياهو لاستبدال رئيس الكنيست إلى اكتمال تشكيل الحكومة". واضاف ان "طلب نتنياهو من الرئيس اياما اضافية لهذا الغرض هو بمثابة تشتيت الانتباه".وقال "هدف نتنياهو هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية كما يطالب به شركاؤه قبل تشكيل الحكومة. وهذا ليس السبب في أن القانون أعطى الرئيس سلطة تمديد الموعد النهائي. يجب على الرئيس رفض طلب نتنياهو".

وتنتهي فترة نتنياهو لتشكيل الحكومة، الأحد الوشيك، رغم أنه قد يطلب من الرئيس تمديدها لأسبوعين. وقالت مصادر مقربة من يتسحاق هرتسوغ إن "بنيامين نتنياهو لم يقدم مثل هذا الطلب حتى الآن"، مضيفة أنه "في حالة تقديم مثل هذا الطلب، فإن الرئيس سينظر فيه قبل اتخاذ قرار"