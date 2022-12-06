وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: حكومة نتنياهو المرتقبة "حكومة مخالفين للقانون"

من واجب وزير الأمن المرتقب يؤآف غالانت الاعتراض وعدم السماح باقتطاع الصلاحيات من الوزارة التي سيترأسها

في لقاء إذاعي أجراه وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون الثلاثاء هاجم بشدة إقامة الحكومة المقبلة على النحو الذي يعمل وفقه رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب النشر في معريف، فإن يعالون ندد بالوضع الفوضوي السائد حاليا، أمام مشهد المفاوضات الائتلافية، وقال إن من يقود نتنياهو في تشكيل حكومة تتألف من مخالفين للقانون وفق تعبيره هو وزير الأمن القومي الذي يزخر ملفه بثماني إدانات، اثنتان منها هي دعم الإرهاب".

واستطرد يعالون "لا تدل تصرفاته على أنه سيتعامل مع الأمور كما ينبغي أن تدار في البلاد. في النهاية، هناك مسؤولية وسلطة واحدة فقط، تتمثل بوزير الأمن، بما في ذلك القيادة الشمالية، لوزير الأمن. فكرة تمزيق أجزاء من الوزارات، مصدرها وجود رئيس وزراء، يعمل منذ عام 2017 ، على بيع البلاد لخدمة مصالحه بغية النجاة من قفص الاتهام".

واعتبر يعالون أن من واجب وزير الأمن المرتقب يؤآف غالانت الاعتراض وعدم السماح باقتطاع الصلاحيات من الوزارة التي سيترأسها.

وفي تصريح مثير للجدل من العيار الثقيل، وجه وزير الأمن الأسبق إصبع الاتهام لنتنياهو بزج الجيش والبلاد في عملية عسكرية وخيمة العواقب في إشارة إلى عملية "حامي الأسوار"على قطاع غزة السنة الماضية، مشيرا إلى أن نتنياهو اتخذ ذلك القرار بدوافع سياسية بحتة، حين علم أن ولايته تقترب من نهايتها.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي قد انتقد خلال محادثات مغلقة، الصلاحيات المقرر منحها لرئيس حزب الصهيونية الدينية "بتسلئيل سموتريش" بموجب الاتفاق الائتلافي قائلا :"لن أسمح بالتدخل بتعيين أي جنرال في الجيش الإسرائيلي، لا جدوى لهذا الاتفاق" وهي مطالب يصر عليها سموتريتش على نحو التحكم بتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي والمشاركة في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية- وهي صلاحيات خاصة فقط برئيس هيئة الأركان ووزير الأمن.

يشار إلى أن نتنياهو أعلن أمس الإثنين عن انتهائه من جمع التواقيع المطلوبة لتعيين رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي، وأشار الحزب الى أن 64 نائبا في الائتلاف المستقبلي بينهم نواب من "يهدوت هتوراة"، قدموا تواقيعهم ما يشير الى تقدم ملموس بالمفاوضات لإقامة حكومة، وسيجري التصويت على تعيين رئيس الكنيست الاثنين القادم.