ألقى فلسطينيون عبوة ناسفة على جنود في مخيم عايدة للاجئين بالضفة الغربية بالقرب من قبر راحيل في ضواحي القدس"

أصيب اثنان من ضباط حرس الحدود الإسرائيلي بجروح طفيفة بعد ظهر الإثنين بعد أن ألقى فلسطينيون عبوة ناسفة على جنود في مخيم عايدة للاجئين بالضفة الغربية بالقرب من قبر راحيل في ضواحي القدس. ونُقل أحد ضباط الشرطة الذين أصيبوا في الانفجار إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إن الضابط الثاني عولج في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة الحدود إن "مجموعة قوامها نحو 40 فلسطينيا رشقوا الجنود بالحجارة" وتابع "قوات حرس الحدود ردت بوسائل تفريق أعمال الشغب". لم يتضح سبب اندلاع الاشتباكات، لكن الشرطة قالت إن "الضباط وصلوا بعد أن بدأت الاشتباكات".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت في جنين، يحيى السعدي، نجل بسام السعدي، زعيم حركة الجهاد في الضفة الغربية المعتقل حاليا. وفي مداهمة أخرى في الضفة الغربية في وقت سابق، قتل فلسطيني واعتقل ثلاثة أعضاء مشتبه بهم في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

واندلعت مواجهات على جبهة قطاع غزة، في أعقاب اعتقال بسام السعدي استمرت ثلاثة أيام، إثر تهديدات الجهاد الإسلامي بالانتقام. ردا على ذلك شنت إسرائيل عملية "مطلع الفجر" (الفجر الصادق) ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما أصاب الجيش الإسرائيلي أهدافًا عسكرية للجهاد الإسلامي في القطاع.

انتهت المواجهة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، والذي يُزعم أنه تضمن إطلاق سراح السعدي، لكن الجانب الإسرائيلي نفى لاحقًا أنه تم التفاوض على مثل هذه الشروط. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قدمت في أواخر أغسطس (آب) لائحة اتهام ضد السعدي، متهمة إياه بتلقي أموال بتهمة "الإرهاب".

ويعتبر قبر راحيل تقليديًا مكان دفن أم النبي يوسف راحيل في الكتاب المقدس، وهو مكان مقدس لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء. ويقع الموقع على أطراف مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، لكنه محاط بجدران عالية ويخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش للسماح بوصول آمن للحجاج اليهود الذين يسافرون على طول طريق محصن يربط الجيب بالأحياء الجنوبية من القدس.