الجزيرة ترفع قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أحالت شبكة الجزيرة الإخبارية قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، ورفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل.

في 11 ايار/ مايو، قُتلت أبو عاقلة، صحفية أمريكية من أصول فلسطينية في قناة الجزيرة، في مدينة جنين بالضفة الغربية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في المنطقة. في البداية، ألقت السلطات الإسرائيلية باللوم على مسلحين فلسطينيين في مقتلها، لكنها أقرت بعد ذلك بأن الجنود الإسرائيليين ربما أطلقوا عليها الرصاص، عن طريق الخطأ.

ووفقًا لبيان صادر عن الشبكة التي تتخذ من قطر مقراً لها، فقد أجرى فريقهم القانوني خلال الأشهر الستة الماضية "تحقيقًا كاملاً ومفصلاً في القضية وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى عدة روايات لشهود عيان، وفحص عناصر متعددة من مقاطع الفيديو، و أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالقضية".