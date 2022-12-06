الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية الأربعاء تتخللها قمتان عربية وخليجية

يستهل الرئيس الصيني زيارة الأربعاء تستمر 3 أيام، للسعودية هي الأولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم

يستهل الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة للسعودية، الأربعاء، تستمر لثلاثة أيام، هي الأولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ أن زارها آخر مرة في العام 2016، حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

وسيعقد الرئيس الصيني لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الزيارة تأتي "بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (...) وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".

وسيناقش الزعماء العرب، على مستوى القمة "سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي"، وذلك "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية" مع الصين، وفقا للوكالة.

ومن المتوقع أن يوقع الوفد الصيني عشرات الاتفاقيات مع دول الخليج ودول عربية أخرى في مجالات الطاقة والأمن والاستثمارات.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية توتر العلاقات السعودية الأميركية إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "اوبك بلاس". واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وهو أمر رفضته السعودية.

ويرجح محللون أن تكون المملكة تسعى إلى الاضطلاع بدور فعال في المنطقة تلعب من خلاله دور الوساطة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي توشك في آذار/مارس المقبل على إكمال عامها الأول وسط مخاوف كبيرة في اوروبا من تداعيات أزمة الطاقة.

ووصف القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ الشهر الماضي الزيارة بالحدث الكبير لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".