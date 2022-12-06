إيران: السلطة القضائية تقضي بإعدام خمسة أشخاص أدينوا بقتل عنصر في "الباسيج"

بتهمة "الفساد في الأرض" التي وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصًا على خلفية مقتل عجميان في 3 أكتوبر المنصرم

قال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، إن السلطات الإيرانية"أعدمت خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد"مضيفا أن "أحكاما بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان قابلة للاستئناف".

ومن جهته أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأسبوع المنصرم أن تهمة "الفساد في الأرض" وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصًا على خلفية مقتل عجميان في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة كرج غرب طهران.

وقال المدعون إن "عجميان (27 عاما) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني الإيرانية من أصل كردي عن 22 عامًا خلال احتجازها بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بع وفاة أميني إلى 11 شخصًا.

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن موقع "ميزان أونلاين" عن توجيه اتهامات إلى 11 شخصًا في مقتل عجميان، بينهم امرأة، لكن مع بدء المحاكمة، قال إنه تم توجيه تهم إلى 15 شخصا في القضية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية،قد قالت، أمس الإثنين، إن "إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير عدد عمليات الإعدام في عام 2021 ويزيد من القلق بشأن زيادة استخدام عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية"، وتابعت في بيان (التي تسعى إلى تأكيد حالات أخرى من المدانين الذين يُزعم أنهم أعدموا شنقا)، "تم إعدام ما لا يقل عن 504 أشخاص في إيران منذ بداية عام 2022".

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من زيادة استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية ضد المتورطين في حركة الاحتجاج التي هزت البلاد منذ منتصف سبتمبر/ايلول المنصرم. وتشمل حصيلة اللوائح الصحية الدولية أربعة أشخاص قالت وسائل الإعلام الرسمية إنهم أُعدموا، أمس الأحد، بعد إدانتهم "بالتعاون مع إسرائيل" وبحسب "هيومن رايتس إيران" ، فقد أُعدم هؤلاء الأشخاص بعد سبعة أشهر فقط من اعتقالهم "دون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام محكمة الثورة".