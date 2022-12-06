خاص/قيادي درزي من إسرائيل لوليد جنبلاط :"لا تتدخل في شؤوننا"

جاءت هذه المطالبة بعد تصريحات مثيرة لوليد جنبلاط تتعلق بالطائفة الدرزية في إسرائيل

صرح عضو الكنيست السابق أكرم حسون من الطائفة الدرزية في إسرائيل لمراسل قناة I24NEWS رازي طاطور، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات زعيم الطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط حول تجند أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل للجيش الإسرائيلي "غير مقبولة".

واعتبر حسون تصريحات جنبلاط تدخلًا في شؤون الدروز داخل إسرائيل، وقال: "أدعو جنبلاط عدم التدخل في شؤوننا الداخلية كما لا نتدخل في شؤونه الداخلية بلبنان، ونرفض دق الأسافين بين طائفتنا ودولة إسرائيل، نحن مواطنون إسرائيليون مخلصون وقررنا الخدمة في الجيش منذ عشرات السنوات وكما يُعرف عن الدروز فأننا موالون للأرض والمكان والدولة حيث نتواجد".

وتابع حسون: "مع إحترامنا وتقديرنا الشديدين لدور جنبلاط الابن وكذلك الأب التاريخي، لسنا بحاجة للنصائح وجنبلاط يعيش في لبنان وليس من حقه التدخل، الوضع في لبنان أولى بالاهتمام، لبنان يعاني من أزمات وغارق بمشاكل كثيرة ومعقدة وحري بجنبلاط أن يولي اهتمامه بها وإعادة لبنان لمساره، بدل الانشغال بشؤون الغير".

وكان جنبلاط جدد مؤخرًا دعوته للدروز في إسرائيل بعدم التجند للجيش الإسرائيلي على خلفية حادثة اختطاف جثمان الشاب الدرزي تيران فرو من دالية الكرمل على يد مسلحين فلسطينيين في جنين، الشهر الماضي، والتي سُرحت بعد وساطات وضغوط محلية عربية ودولية.