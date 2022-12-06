السلطات الإيرانية : توقف أشخاصاً لصلتهم "بدول أوروبية" وتحكم بالسجن لفترات طويلة بحق 11 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال

قال الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، إن "أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين"

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات في البلاد قضت بإعدام 5 أشخاص، بعدما دِينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، إن "أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان"، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن "الأحكام قابلة للاستئناف".

وبحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الأسبوع الماضي أن تهمة "الفساد في الأرض" وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصاً على خلفية مقتل عجميان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة كرج غرب طهران.

وقال المدعون إن عجميان (27 عاماً) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني.

وكان موقع ميزان أونلاين، قد أعلن في في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عن توجيه اتهامات إلى 11 شخصاً في مقتل عجميان، بينهم امرأة، لكن مع بدء المحاكمة، قال إنه تم توجيه تهم إلى 15 شخصاً في القضية.

وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً.

وكانت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية، قد قالت، أمس الإثنين، إن "إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير عدد عمليات الإعدام في عام 2021 ويزيد من القلق بشأن زيادة استخدام عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية"