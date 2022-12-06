تركيا: الاتحاد الأوروبي يفتتح مستشفى بسعة 400 سرير على الحدود السورية

يعد هذا المستشفى هو الأكبر الإقليم، وتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو

افتتح سفير الاتحاد الأوروبي نيكولاس ماير، اليوم الثلاثاء، مستشفى جديدًا بسعة 400 سرير، في بلدة كيليس بالقرب من الحدود التركية والسورية، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة وتجدد التوتر بين الجيش التركي والمقاتلين الأكراد نهاية تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم.

ويعد هذا المستشفى هو الأكبر الإقليم، وتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، كما يعتبر واحد من أكبر المشاريع التي نفذتها 27 دولة في البلاد والتي خصصت أكثر من 10 مليارات يورو لتركيا منذ عام 2014 مقابل استقبال لاجئين ، معظمهم من السوريين.

ويأتي المستشفى بواجهته المزينة بهذه المناسبة بالأعلام التركية والأوروبية لتخفيف حدة سكان المحافظة التي انفجر عدد سكانها منذ عام 2011 مع وصول نحو 90 ألف لاجئ سوري ، مما يفيض بالمنشأة الوحيدة في المدينة.

واستحضر السيد ماير لاندروت، أن "تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ أكثر من عشر سنوات، وبلدت كيليس هي واحدة من أكثر المحافظات تضررًا" ، حيث يعيش 38٪ من السوريين بين سكانها.

وكانت أنقرة وبروكسل قد أبرمتا اتفاقًا في عام 2016، انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان، بموجب شروط تعهدت تركيا بموجبه بمكافحة عبور المهاجرين إلى أوروبا، في مقابل الحصول على مساعدات مالية على وجه الخصوص، منذ تخصيصها للعديد من المشاريع بما في ذلك المدارس. والمراكز الصحية للاجئين.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والمدفعية التابعة لبلاده قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد الماضي.