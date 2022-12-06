عملية تهريب غير عادية على الحدود المصرية الإسرائيلية

مهربو مخدرات مصريين اجتازوا الحدود الاسرائيلية المصرية في عملية تهريب

وقع حادث غير اعتيادي لتهريب المخدرات الليلة الماضية على الحدود الإسرائيلية المصرية، وذلك بعد اختراق مهربين مصريين السياج الحدودي والدخول إلى مناطق إسرائيلية، القوات الإسرائيلية اعتقلتهم وبحوزتهم أكياس المخدرات. قوات الجيش المصري اطلقت النيران تجاه المهربين.

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين أحبطت القوات الإسرائيلية محاولة تهريب مخدرات بقيمة حوالي 720 ألف شاقل على الحدود المصرية. نقاط مراقبة الجيش الإسرائيلي رصدت عدة مشتبهين في المنطقة الاقليمية فارن. القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان ضبطت 18 كيلو من المخدرات.

في حادث آخر وقع قبل أسبوعين ، قذفت رزما احتوت على عشرات الكيلوغرامات من الحشيش الى شواطئ إسرائيل. وأبلغ مواطنون الشرطة عن أغراض مشبوهة قذفت من البحر في نهريا، حيفا، طيرة الكرمل وزخرون يعكوف والخضيرة.