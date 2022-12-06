تقرير: مراقب الدولة في إسرائيل يكشف عن ثغرات أمنية في الجيش الإسرائيلي ووزارة التربية والتعليم

"نظم المعلومات والبيانات العسكرية لا تدار بكفاءة وليس بحسب المنهجية الأمنية المطلوبة"

كشف تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل، ماتنياهو إنغلمان، عن ثغرات أمنية في الجيش الإسرائيلي ووزارة التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق منها بنظم المعلومات.

وقال التقرير، "لا توجد أنظمة إلكترونية قادرة على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالجنود الإسرائيليين داخل الجيش"، ومضيفا، أن "الجيش الإسرائيلي يسجل البيانات البيومترية للأشخاص المتوفين"، مردفا أن "ذلك يعرض قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي إلى خطر الإضرار بمصداقيتها ويهدد مدى توافرها وسريتها"..

وشدد متنياهو أنغلمان في التقرير، على أن "اتباع أو نهج سياسة عدم تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في لوائح سياسة الأمن السيبراني داخل الجيش الإسرائيلي قد يعرض قواعد بيانات الجيش نفسه إلى خطر الإضرار بمصداقيتها فضلا عن تهديده لسرية هذه البيانات الشخصية الخاصة بالجنود الإسرائيليين".

وأكد متنياهو أنغلمان في التقرير، أن "نظم المعلومات والبيانات العسكرية لا تدار بكفاءة وليس بحسب المنهجية الأمنية المطلوبة"، محذرا من "وجود مخاوف من أن أنظمة تحديد الهوية الشخصية لن تكون قادرة على تحقيق الغرض من وجودها".

وكان مكتب مراقب الدولة قد كشف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أن نسبة عالية من النساء كن ضحايا للتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي خلال خدمتهن العسكرية الإجبارية في شرطة إسرائيل أو حرس الحدود أو خدمات السجون.