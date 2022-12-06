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سلاح الجو الإسرائيلي ينهي تدريبا مشتركا مع نظيره الفرنسي

i24news

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طائرات مقاتلة من طراز رافال تابعة للجيش الفرنسي تحلق بجانب طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-16i فوق إسرائيل خلال تمرين ، 6 ديسمبر ، 2022.
Forces de défense israéliennesطائرات مقاتلة من طراز رافال تابعة للجيش الفرنسي تحلق بجانب طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-16i فوق إسرائيل خلال تمرين ، 6 ديسمبر ، 2022.

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه جزء من برنامج تدريبات وتعاونات دولية تجري في الآونة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن اختتام المناورات الدولية "Eastern breeze” (روح شرقية)، والذي تدرب خلالها سلاحي الجو الإسرائيلي والفرنسي على التعاون الجوي في سماء دولة إسرائيل. وشارك في التدريب أربعة مقاتلات من طراز "رفائيل" تابعة لسلاح الجو الفرنسي بالتعاون مع مقاتلات من طراز "سوفا" (F16i) من السرب "الأول" (201). 

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في إطار التدريب، وصلت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وهي تحمل أربعة مقاتلات "رفائيل".الطواقم الجوية الإسرائيلية حلقت "جنبا الى جنب" مع الطواقم الفرنسية وتدربت سوية على مواجهة مشتركة ضد التهديدات الجوية ومهاجمة أهداف بهدف التعلم، التعاون الاستراتيجي-الدولي بين الجيش الاسرائيلي والجيش الفرنسي وساهم في جاهزية القوات. 

وأشار الجيش الأسرائيلي إلى أن هذا التدريب هو جزء من سلسلة تدريبات وتعاونات دولية تجري في الآونة الأخيرة، بموجب برنامج تدريبات منظم لعام 2022. 

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