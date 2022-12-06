دبي: انطلاق معرض القهوة بمشاركة 1000 علامة تجارية من أكثر من 30 دولة في يناير/كانون الثاني المقبل

تتميّز النسخة الثانية من معرض عالم القهوة، والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023،

تنطلق أعمال الدورة الثانية من معرض عالم القهوة الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 13 في شهر يناير/كانون الثاني 2023، وذلك بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات. هذا ما أعلنت عنه "دي إكس بي لايف" المسؤولة عن تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي فإنه ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية، حيث بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المسجلة للمشاركة حتى الآن أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من أكثر من 30 دولة حول العالم.

يوجد حاليًا 615 شركة تجارية للقهوة في دبي

وكشفت دراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة دبي أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة في الإمارات بلغت 3.6 مليار درهم. وفقًا لتقرير صادر عن قطاع تسجيل الأعمال والترخيص في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويوجد حاليًا 615 شركة لتجارة القهوة في دبي. هناك زيادة بنسبة 148٪ على أساس سنوي في التراخيص الصادرة في عام 2021.

وتتميّز النسخة الثانية من معرض عالم القهوة، والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم.

Giuseppe CACACE / AFP صورة أفق تظهر وسط مدينة دبي وإمارات الخليج برج خليفة ، أطول مبنى في العالم ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، في 31 أغسطس 2022.

ومن أبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من: البرازيل، واليونان، وفرنسا، وكولومبيا، وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.