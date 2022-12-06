إيران : السلطة القضائية توجه اتهامات لـ9 اشخاص في قضية اغتيال عالِم نووي في البلاد

واضاف مسعود ستايشي، "تم توجيه اتهامات اخرى الى ستة متهمين آخرين" دون أن يكشف هوية المتّهمين.

أعلن المتحدث باسم السلطة الإيرانية، مسعود ستايشي، أن السلطة القضائية وجّهت اتهامات لـ 9 أشخاص بالتورّط في اغتيال عالِم نووي إيراني بارز.

وأوضح مسعود ستايشي، أنهم متهمون بــ"التواطؤ في الإفساد على الأرض" و"التعاون مع اسرائيل"، وهما جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، في قضية اغتيال محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

واضاف مسعود ستايشي، "تم توجيه اتهامات اخرى الى ستة متهمين آخرين" دون أن يكشف هوية المتّهمين.

وكان محسن فخري قد قُتل زاده الذي فرضت عليه الولايات الأميركية عقوبات لدوره في برنامج إيران النووي، قرب طهران في هجوم استهدف موكبه.

وبحسب وكالة أنباء تسنيم، فإن المدعي العام في طهران علي صالحي، قد قال إنه تم توجيه اتهامات إلى "15 شخصًا" في هذه القضية، دون تحديد هويتهم.

واتهمت السلطات الايرانية إسرائيل بأنها أمرت بالهجوم الذي نُفِّذ، على حد قول طهران، برشاش يتحكم فيه قمر اصطناعي.

لم تردّ إسرائيل على هذه الاتهامات، لكن رئيس حكومتها في العام 2018 بنيامين نتانياهو قال إن فخري زاده كان يقود برنامجًا سريًا للأسلحة النووية، الأمر الذي تنفيه ايران.