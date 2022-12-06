رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية:"ولائنا كقضاة للجمهور الإسرائيلي كله"

تأتي تصريحات حايوت ردا على مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة العليا التي تنوي الحكومة الجديدة تشريعها

قالت رئيسة المحكمة العليا استر حايوت الثلاثاء إن "ولائنا كقضاة يتم منحه للجمهور الإسرائيلي كله، لكن مهمتنا كأوصياء على الجمهور كله لا يمكن تحقيقها بدون الحفاظ على الاستقلالية وعدم الارتباط القضائي-على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسساتي في آن".

تصريحات حايوت تأتي على خلفية مشروع القانون الذي قدمه النائب يتسحاك فسرلاوف الشخصية رقم 2 في حزب"عوتسماه يهوديت" اليميني المتشدد، بموجبها سيكون للحكومة أغلبية في لجنة اختيار القضاة, بموجب المشروع، الحكومة هي التي ستختار محامين في اللجنة وليس نقابة المحامين، بشكل يمنحها غالبية على باقي أعضاء اللجنة.

كما تحدثت حايوت خلال كلمتها الى فترة وزير القضاء المنتهية ولايته غدعون ساعر وقالت، إنها ألمحت في تصريحاتها هذه الى التعاون المطلوب بنظرها مع الوزير بكل ما يتعلق بالقضية المشتعلة لتعيين القضاة وقالت "الحدث اليوم هو فرصة جيدة لشكر وزير القضاء المنتهية ولايته على التعاون المثمر طيلة فترته".

وأضافت :"هذا التعاون أثمر عن عمل هام سأذكر منه أمثلة قليلة :أولا، أجرينا اربعة جلسات للجنة اختيار القضاة والتي ترأسها الوزير، والتي تم خلالها اختيار ما لا يقل عن 136 قاضيا ومسجلا الى مختلف المحاكم-بينهم أربعة قضاة للمحكمة العليا وستة قضاة جدد للقسم الاقتصادي في المحكمة المركزية في تل أبيب. ايضا عينا سوية ستة قضاة لمحكمة الصلح والمحكمة المركزية و26 نائب قاضي".