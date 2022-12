شقيقة علي خامنئي تتضامن مع الاحتجاجات الايرانية و"تتبرأ " من شقيقها

وجهت بدري حسيني خامنئي انتقادات شديدة اللهجة الى شقيقها المرشد الأعلى الايراني آية الله خامنئي ، وذلك في أعقاب سلوك السلطات الايرانية في مواجهة الاحتجاجات، و"تبرأت" منه، وطالبت الحرس الثوري وضع سلاحه جانبا معلنة تضامنها من الاحتجاجات الشعبية المشتعلة من شهرين.

ووجهت حسيني رسالة من خلال موقع ابنها في تويتر قالت بها إن "العديد من الأمهات أصبحن ثكالي خلال العقود الأربعة الماضية، لذا أرى أنه من المناسب وقوفي إلى جانبهن والإعلان عن البراءة من شقيقي، وأنأعرب عن تعاطفي مع جميع الأمهات الحزينات بسبب جرائم نظام الجمهورية الإسلامية من عهد الخميني وحتى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي".

وذكرت الرسالة "أنني مثل جميع الأمهات، اللواتي يعشن الحداد، أشعر بالحزن أيضا لابتعاد ابنتي عني، فعندما يعتقلون ابنتي بالعنف من الواضح أنهم يمارسون آلاف المرات على أبناء وبنات الأخرين المضطهدين".

وطالبت شقيقة خامنئي"الحرس الثوري ومرتزقة علي خامنئي يجب أن يضعوا أسلحتهم بأسرع وقت والانضمام الى الشعب قبل أن يكون الأمر متأخرا أكثر من اللازم".

في إشارة إلى معارضة زوجها علي طهراني لخامنئي وإلى أنشطة ابنتها، أضافت: "منذ سنوات أوصلت أصوات الناس إلى آذان أخي علي خامنئي، كواجب إنساني، ولكن بعد أن رأيت عدم استماعه ومواصلته طريقة الخميني قمع وقتل الأبرياء، قطعت العلاقات معه".