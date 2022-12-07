الرئيس الصيني في السعودية لحضور قمتين إقليميتن وتعزيز التقارب مع الدول العربية

الصين هذا"أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من الملك سلمان لتعزيز العلاقا الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين لحضور قمة صينية سعودية، وقمة صينية عربية بمشاركة قادة دول المنطقة.

وهذه ثالث زيارة خارجية يقوم بها شي منذ تفشي وباء كورونا ، وكانت آخر رحلة له إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016. ومن المتوقع أن يمكث في السعودية حتى، السبت الوشيك.

وأعلن الإعلام الرسمي الصيني ثم السعودي وصول شي إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وسيعقد الرئيس الصيني خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن البرنامج يمثّل "أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".

ورُفعت الأعلام الصينية والسعودية على الطرق في العاصمة الرياض، وكذلك أعلام الدول العربية خارج مركز المؤتمرا حيث من المتوقع عقد بعض الاجتماعات. كما نشرت صور الرئيس الصيني في الصفحات الأولى من الصحف السعودية والتي سلطت الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة للزيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة استحوذت على أكثر من 20 في المئة من الاستثمارات الصينية في العالم العربي بين عامي 2005 و 2020، مما يجعلها أكبر دولة عربية تستقبل استثمارات صينية خلال تلك الفترة.

ويقول المحلّل السعودي المقرّب من الحكومة علي الشهابي إن الزيارة تعكس "علاقات أعمق تطوّرت في السنوات الأخيرة" بين البلدين. ويتابع "الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط السعودي، شريك مهم للغاية والعلاقات العسكرية تتطوّر بقوة"، مضيفا أنه يتوقع "توقيع عدد من الاتفاقات".