الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينجح بتحييد منفذ عملية إطلاق النار في عوفرا

بحسب مصادر فلسطينية فإن الشاب يدعى مجاهد النجار وهو من قرية سلواد شمال رام الله في الضفة الغربية

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الأربعاء، عن قيام الجنود بتحييد الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على نقطة عسكرية قرب مستوطنة عوفرا شمالي رام الله. وبحسب التحقيق الأولي في الحادث، فقد أطلقت قوة من لواء كفير النار بسرعة على السيارة التي أطلق منها المسلح الفلسطيني النار وفرت باتجاه قرية دير دبوان في الضفة الغربية.

IDF Information Security Department ثقب رصاصة في حافلة بعد إطلاق نار بالقرب من عوفرا في الضفة الغربية

طارد المقاتلون السيارة، وعثروا على الشاب قرب القرية، حيث تم تحييده بإطلاق النار عليه. ولم تقع اصابات او أضرار خلال تلك العملية.

بحسب مصادر فلسطينية فإن الفلسطيني يدعى مجاهد النجار وهو من قرية سلواد شمال رام الله.

ويشتبه في أنه نفذ عملية إطلاق نار على مستوطنة عوفرا ليل الثلاثاء. تم الإبلاغ عن هجوم إطلاق نار آخر بالقرب من عوفرا ليلة الاثنين. وبحسب ما ورد حدث إطلاق النار هذا عند البوابة الخلفية لمستوطنة الضفة الغربية، الواقعة على بعد عدة أميال شمال شرق رام الله.