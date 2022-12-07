تقرير: الصين تدير وكالة سرية في إسرائيل لملاحقة معارضي النظام

تتخذ تلك الخطوة أهمية كبيرة لا سيما أن آلاف الصينيين يعملون في إسرائيل ناهيك عن أنها تتم دون علم السلطات

وجّه تقرير نُشر مؤخرا اتهامات للصين بتفعيل وكالة سرية في إسرائيل لتعقّب معارضي النظام، وذلك دون علم السلطات في إسرائيل، وفق ما تزعم منظمة حقوقية إسبانية تدعى Safeguard Defenders.

وبحسب التقرير، فإن المكتب التمثيلي قائم منذ أكثر من عامين ونصف، وأن الشرطة الصينية تقوم بأكثر من 110 مهمة مماثلة حول العالم.

وتتخذ تلك الخطوة أهمية كبيرة وخطيرة لا سيما أن آلاف الصينيين يعملون في إسرائيل، علما أن السلطات الإسرائيلية بما في ذلك المخابرات رفضوا التعقيب على محاولات موقع والا الاستفسار عن صحة هذه المعلومات من عدمها.

ويشير التقرير الذي نُشر في 5 ديسمبر أن مهمة إدارة تلك الوكالة أُسندت إلى شرطة نانتونغ، الواقعة غرب الصين شمال مدينة شنغهاي. وفي نهاية أبريل 2020، أقامت شرطة نانتونغ حدثاً شارك فيه شخص يدعى شو وينسونغ، قُدم على أنه يعمل في السفارة في إسرائيل.

وفي مشهد نادر، نزل الآلاف إلى الشوارع الأحد في بكين وشنغهاي وفي ووهان ومدن أخرى في الصين رفضًا للإغلاق، المفروض تبعا لعودة انتشار كورونا، وهتف بعضهم شعارات معارضة للنظام، في احتجاج قل نظيره على حُكم الرئيس شي جينبينغ وسياسته "صفر كوفيد" الصارمة التي يفرضها منذ نحو ثلاث سنوات.