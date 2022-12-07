نيويورك: اعتقال رجل بعد إطلاقه النار على طفل عمره 7 سنوات ووالده اليهودي

المكتب الفدرالي"الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تتعرض لضربات من جميع الأطراف و بحاجة ماسة إلى دعم إضافي"

ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل يشتبه في قيامه بإطلاق النار على طفل يهودي يبلغ من العمر 7 سنوات ووالد (أصيب الطفل في الأذن وأصيب والده في صدره) بمسدس (بيليه) من سيارة. كان الضحيتان يغادران محل بقالة كوشير في جزيرة ستاتين عندما تم استهدافهما.

وسيتم محاكمة المشتبه به جيسون كيش (25 عاما)، بتهمة ارتكاب جرائم معاداة السامية، ولأنه تصرف على نحو يضر بطفل دون سن 17 عامًا ، ولتعريض حياة الآخرين للخطر ولارتكاب اعتداء.

وكانت شرطة نيويورك قد أبلغت، الاثنين المنصرم، عن 45 حادثة معادية للسامية في الولاية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، 60 في المئة من الضحايا يهود من جميع جرائم الكراهية في المدينة.

وفي السياق أعلنت وحدة جرائم الكراهية عن اعتقال شخص آخر بتهمة الاعتداء على رجل يهودي يبلغ من العمر 18 عامًا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي، الشهر المنصرم، إن "الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تتعرض لضربات من جميع الأطراف و بحاجة ماسة إلى دعم إضافي من الوكالة، في سياق زيادة كبيرة في الهجمات المعادية للسامية" جاء ذلك ردا على سؤال من عضو الكونغرس الأمريكي غوش جوتهايمر حول هجوم تم إحباطه مؤخرًا على معابد يهودية في نيوجيرسي، وقال إن "الوكالة كانت تحاول معالجة القضية من خلال رفع خطر معاداة السامية إلى الأولوية الوطنية".