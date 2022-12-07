طيار إسرائيلي شارك في تمرين جوي مشترك بين إسرائيل وفرنسا لـ i24NEWS:"فوجئنا بكوننا قادرين على التحدث بنفس اللغة"

طيار الإسرائيلي:"قدرة الطيارين الإسرائيليين على التكيف هي بلا شك إحدى خصائص سلاح الجو الإسرائيلي"

قال الكابتن الأول، طيار مقاتل إسرائيلي من طراز F16I من نوع "صوفا" والذي شارك في المناورات الفرنسية الإسرائيلية لـ I24NEWS "فوجئنا بكوننا قادرين على التحدث بنفس اللغة"، وتابع"كان من المثير جدًا أن تكون قادرًا على المشاركة والتحدث مع بعضنا البعض وتوطيد العلاقات بين الطيارين".

وأكد الطيار الإسرائيلي"لقد أصررنا على تجاربنا المشتركة أكثر من إصرارنا على سيناريوهات الهجوم الدقيقة المتعلقة بالمناطق أو الأهداف المحددة مسبقًا"مشيرا إلى أن " الطيارون الفرنسيون يعملون وفقًا لخبرة الناتو. وهذا يعني أن كل طائرة وجهاز يعرف مسبقًا ما يجب عليه فعله أثناء الطيران وأن الأسراب تعمل بشكل جماعي."

وتابع الطيار لـ i24NEWS"منذ تدريبي كطيار ، اعتدت على إلغاء إحاطة ما قبل الرحلة، مما يجبرك على التكيف مع مخطط التشغيل حتى أثناء الرحلة. لا يعني ذلك أن تكتيكاً ما أفضل من الآخر ، لكنه يسمح لك بمشاركة خبرتك والتعلم من بعضكما البعض ".

من جهة أخرى ، أوضح الطيار الإسرائيلي أن الفارق الأساسي بين "النسيم الشرقي" والتدريبات الدولية الأخرى مثل "العلم الأزرق" - والتي شملت قوات من الهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا واليونان والولايات المتحدة" وتابع "الوقت المخصص للمناقشات والرحلات الجوية المشتركة. عندما نتدرب مع عدة دول ، يكون التوقيت أكثر إحكامًا".

وقال "إن قدرة الطيارين الإسرائيليين على التكيف هي بلا شك إحدى خصائص سلاح الجو الإسرائيلي ، وغالبًا ما يحدث أن تتغير خطط الطيران بمجرد أن يكون الطيارون بالفعل في قمرة القيادة - كما يتضح من العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها خلال العمليات الأخيرة في غزة ضد حماس أو جماعات الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتطرفة"

ووفقًا للكابت في تصريح لـ i24NEWS "يشتهر الطيارون الإسرائيليون بالطيران على ارتفاع منخفض ليكونوا أكثر كفاءة، مما يعرضهم لخطر واقعي. من المستحيل معرفة ، مع ذلك ، ما هو سيناريو الرحلة الشائعة للطيارين الفرنسيين"

وكانت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، عن اختتام المناورات الدولية "Eastern breeze” (روح شرقية)، والذي تدرب خلالها سلاحي الجو الإسرائيلي والفرنسي على التعاون الجوي في سماء إسرائيل. وشارك في التدريب أربعة مقاتلات من طراز "رفائيل" تابعة لسلاح الجو الفرنسي بالتعاون مع مقاتلات من طراز "سوفا" (F16i) من السرب "الأول" (201).

في إطار التدريب، وصلت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وهي تحمل أربعة مقاتلات "رفائيل".الطواقم الجوية الإسرائيلية حلقت "جنبا الى جنب" مع الطواقم الفرنسية وتدربت سوية على مواجهة مشتركة ضد التهديدات الجوية ومهاجمة أهداف بهدف التعلم، التعاون الاستراتيجي-الدولي بين الجيش الاسرائيلي والجيش الفرنسي وساهم في جاهزية القوات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المناورات كانت تدور حول الطيران من "جناح إلى آخر" أثناء القيام بضربات مشتركة والتصدي للتهديدات المحمولة جواً مع تبادل المعرفة. حلق الطياران الفرنسي والإسرائيلي فوق البحر الميت ، فوهة ميتسبي رامون في منطقة النقب جنوب إسرائيل، وعلى طول جزء من ساحل البحر الأبيض المتوسط.