إسرائيل: سموتريتش يلتقي في مكتبه مع سفير الإمارات في إسرائيل محمد خاجة

التقى عضو الكنيست ورئيس حزب الصهيونية المتدينة بتسالئيل سموتريتش الأربعاء بسفير الإمارات محمد خاجة في لقاء يهدف إلى التعارف، على وقع قرب الإعلان عن حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو ويشغل سموتريتش فيها مناصب وزارية عدة بعد التوقيع على اتفاق ائتلافي.

وبحسب البيان الصادر عن سموتريتش فقد تم اللقاء بأجواء طيبة تحدثا خلاله عن العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين وعن الطاقة الكبرى الكامنة وراء تعميق التعاون الاقتصادي لصالح المنطقة كلها.

واختتم سموتريتش بالقول "هكذا يبدو السلام الحقيقي".