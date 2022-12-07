إسرائيل: سموتريتش يلتقي في مكتبه مع سفير الإمارات في إسرائيل محمد خاجة

تحدثا خلاله عن العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين وعن الطاقة الكبرى الكامنة وراء تعميق التعاون الاقتصادي

التقى عضو الكنيست ورئيس حزب الصهيونية المتدينة بتسالئيل سموتريتش الأربعاء بسفير الإمارات محمد خاجة في لقاء يهدف إلى التعارف، على وقع قرب الإعلان عن حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو ويشغل سموتريتش فيها مناصب وزارية عدة بعد التوقيع على اتفاق ائتلافي.

وبحسب البيان الصادر عن سموتريتش فقد تم اللقاء بأجواء طيبة تحدثا خلاله عن العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين وعن الطاقة الكبرى الكامنة وراء تعميق التعاون الاقتصادي لصالح المنطقة كلها.

واختتم سموتريتش بالقول "هكذا يبدو السلام الحقيقي".

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في غضون ذلك، أشار تقرير اليوم الأربعاء إلى أن البيت الأبيض عقد أول اجتماع من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، لمناقشة السياسة تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين المتطرف، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

يشار إلى أن نتنياهو يتطلع إلى طلب تمديد فترة التفويض الذي أُسند إليه بغية تشكيل حكومة، فيما تلقى هذه الخطوة استياء من جانب المعارضة فقد غرد وزير القضاء المنتهية ولايته على تويتر بالقول إن "طلب نتنياهو من الرئيس اياما اضافية لهذا الغرض هو بمثابة تشتيت الانتباه". وقال "هدف نتنياهو هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية نزولا عند طلب شركائه، قبل تشكيل الحكومة. وليس لهذا السبب أعطى القانون الرئيس سلطة تمديد الموعد النهائي. يجب على الرئيس رفض طلب نتنياهو".