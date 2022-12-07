دبي تحتل المرتبة الأولى للمؤشر الإقليمي من حيث جاهزية التنقل الحضري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كانت جدة والرياض من بين المدن الخمس الأكثر تحسناً في تصنيف 2022، انتقلت الرياض من المركز 54 في عام 2021

وفقا لدراسة سنوية عالمية، تم تصنيف مدينة دبي كأفضل مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جاهزية التنقل الحضري من بين 60 مدينة، أصدرها منتدى أوليفر وايمان وجامعة كاليفورنيا، ومعهد بيركلي لدراسات النقل (ITS) هو تصنيف تطلعي لـ57 من مؤشرات الأداء الرئيسية الكمية والنوعية (KPIs) التي تقيس التأثير الاجتماعي والبنية التحتية وجاذبية السوق وكفاءة النظام والابتكار.

إقليمياً، كانت جدة والرياض من بين المدن الخمس الأكثر تحسناً في تصنيف 2022، انتقلت الرياض من المركز 54 في عام 2021 إلى المركز 49 في عام 2022، وجدة من المركز 58 إلى 51، ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الحالية واسعة النطاق في النقل الجماعي والابتكار تعني أن المدن ستستمر على الأرجح في الارتفاع في الترتيب

على الصعيد العالمي، احتلت دبي المرتبة 30، حيث ارتفعت من المرتبة 32 في عام 2021، يتم منح كل مدينة تصنيفاً من 100 بناءً على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وبتصنيف 58%، تجاوزت دبي المتوسط العالمي البالغ 54%، في حين أن المتوسط في الشرق الأوسط يبلغ 47%.

وتظهر النتائج أن شبكات التنقل الفعالة والعادلة هي محركات رئيسية للحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية. تشمل المقاييس الأخرى في المؤشر العام الاستثمارات والحوافز في شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV) ، وعدد المناطق الخالية من السيارات ، واعتماد المركبات المستقلة ، وركابها وإمكانية الوصول إليها.تمويل النقل العام.

وأشار الدراسة إلى أن تفضيل السيارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يساهم في انخفاض درجة استخدام النقل غير المزودة بمحركات في المنطقة، ومع ذلك، فإن الانتشار العالي بشكل عام لخدمات التنقل المشتركة، مثل مشاركة السيارات، يساعد على خفض مستويات الازدحام، تم تصنيف كل من دبي وأبو ظبي معاً في المرتبة السادسة عالمياً من حيث انتشار التنقل المشترك.

تسلط الدراسة الضوء أيضاً على أن دبي صديقة مؤسسية للنماذج الجديدة في التنقل وهي مركز طيران رئيسي، كما استثمرت في مشاركة الطيارين في السكوتر، ويشير أيضاً إلى أن المدينة تطور حزمة نقل عام رائدة.

مع تطبيق متعدد الوسائط، يشتمل النظام على المترو على مستوى المدينة، والذي يعد أحد أكبر أنظمة المترو الآلية في العالم، ومع ذلك، لا يزال الانتشار الجغرافي ودرجات الحرارة في الصيف يمثلان تحدياً في جميع أنحاء المنطقة.

ويبلغ عدد سكان دبي اليوم حوالي 3.5 مليون نسمة اليوم، في ما كان عدد سكانها 850 ألف نسمة في عام 2000، وبحلول عام 2040 من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 5.8 مليون نسمة، مع تدفق السياح إليها حيث تواصل البلاد تحسين البنية التحتية للطيران والسياحة.