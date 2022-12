مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

في مخيم جنين للاجئين، اندلعت مواجهات بعد دخول قوة من الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر (الخميس) لاعتقال ثلاثة مطلوبين، حيث قُتل ثلاثة فلسطينين خلال تبادل إطلاق النار.

ويفيد بيان للجيش الإسرائيلي أن القوات لم تغادر بعد المخيم، في حين نجحت في إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة ولم تقع إصابات بين المقاتلين. هذا وشارك عملاء سريون في العملية إلى جانب مقاتلين من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي.