مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

القوات لم تغادر بعد المخيم في حين نجحت في إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة ولم تقع إصابات بين المقاتلين

في مخيم جنين للاجئين، اندلعت مواجهات بعد دخول قوة من الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر (الخميس) لاعتقال ثلاثة مطلوبين، حيث قُتل ثلاثة فلسطينين خلال تبادل إطلاق النار.

ويفيد بيان للجيش الإسرائيلي أن القوات لم تغادر بعد المخيم، في حين نجحت في إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة ولم تقع إصابات بين المقاتلين. هذا وشارك عملاء سريون في العملية إلى جانب مقاتلين من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1600712676476608513 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الاسرائيلي، أثناء دخوله مدينة جنين ومخيمها. وقالت تلك المصادر أن الثلاثة هم طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي.

كما تم الإعلان عن الإضراب الشامل اليوم الخميس وتعليق الدراسة في مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح القتلى.

وتفيد الرواية الفلسطينية بدخول قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، وتم نشر قناصة على أسطح البنايات المرتفعة. وأضاف شهود عيان أن الجيش أطلق النار على سيارة إسعاف، ولم تقع إصابات.

https://twitter.com/i/web/status/1600718695667732480 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تشهد مناطق الضفة الغربية تصعيدا متزايدا وينفذ الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل عمليات مداهمة واعتقالات ضمن عملية "كاسر الأمواج" على خلفية تتابع العمليات الفردية والتنظيمية من جانب الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية. تم القبض على أكثر من 2500 فلسطيني مشتبه بهم منذ بدء الهجوم في نهاية آذار/مارس.

أمس، تم تحييد منفذ عملية إطلاق رصاص باتجاه جنود قرب مستوطنة عوفرا ويشتبه بضلوع هذا الشاب بعدة عمليات إطلاق رصاص في الأيام القليلة السابقة.