تنفيذ أول حكم إعدام في إيران على صلة بالاحتجاجات

أعدمت إيران الخميس رجلاً أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل إعلام رسمية

أعدمت إيران الخميس رجلاً أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 أيلول/سبتمبر وطعن عنصرا من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس" في العاصمة الإيرانية.

ولم يهدأ الشارع في إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني التي أشعلت بموتها شرارة احتجاجات متواصلة وجامحة عمت المدن الإيرانية قوبلت بالتفريق والاعتقالات من جانب السلطات الإيرانية. وأفيد بمقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ أن اندلعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

ودعت مجموعات شبابية الناس في إيران للنزول إلى الشوارع وتحويل "يوم الطالب" الذي يتم إحياؤه سنويا إلى "يوم رعب بالنسبة للدولة". وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها بينما شوهد شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات احتجاجية في أنحاء البلاد، متحدّين في بعض الأحيان الحضور الأمني الكثيف، بحسب تسجيلات مصوّرة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على الإنترنت.