المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: تعيين درعي وزيرًا تحقير للمحكمة

أشارت بهراف ميارا إلى أن درعي لن يتمكن من تبوء حقيبة وزارية قبل أن يبت رئيس لجنة الانتخابات في أمر جواز توزيره

نشرت المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهراف-ميارا، رأيها المتعلق بعضو الكنيست أرييه درعي الطامح باستلام حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة على خلفية استلامها شكوى من جمعية أومتس التي تعمل من اجل الإدارة السليمة ومحاربة الفساد. ودعت بهراف ميارا رئيس لجنة الانتخابات إلى النظر فيما كانت تصرفات درعي تستوجب تصنيفها على أنها تحمل العار أم لا، وذلك قبل المضي بتعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة.

وكانت الحركة من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية-أومتس، قد قدمت استئنافا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي يتسحاك عميت.

وأكدت المستشارة القضائية التي اتفقت في الرأي مع أومتس على عدم جواز تقصير الإجراءات وأن عقوبة السجن بخصوص العار تشمل أيضا السجن مع وقف التنفيذ، بمعنى أن درعي لن يتمكن من تبوء حقيبة وزارية قبل أن يبت رئيس لجنة الانتخابات في الأمر.

تأتي تصريحات المستشارة القضائية بالتزامن مع إعلان الليكود التوصل الى اتفاق ائتلافي مع حركة شاس يصبح درعي بموجبه وزيرا للداخلية والصحة ثم يستلم المالية.

وضع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين، الذي يدير مفاوضات مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو شرطا أساسيا في مقابل توقيعه على اتفاق ائتلافي يفضي إلى تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، وفق موقع كان.