الشاباك يعتقل أحد سكان غزة بشبهة التجسس لصالح حماس

اعتقل الشاباك أحد سكان قطاع غزة الذي قام بمهام جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل

اعتقل الشاباك أحد سكان قطاع غزة الذي قام بمهام جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل، مستغلًا تصريح التجارة الذي حصل عليه.

وكشف التحقيق الذي أجراه عن الكثير من المعلومات حول أنشطة حماس في قطاع غزة.

وسمح بالنشر أنه في إطار عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، خلال شهر تشرين الثاني 2022 ، تم اعتقال صابر محمود يوسف أبو ثابت، 28 عامًا، من سكان دير البلح في في قطاع غزة للتحقيق معه.

أظهر التحقيق أن أبو ثابت، يحمل تصريحا لدخول إسرائيل لأغراض تجارية، واعتقل في بداية هذا الشهر عند معبر إيريز عندما حاول دخول إسرائيل.

في التحقيق مع أبو ثابت من قبل الشاباك، تبين أنه تم توظيفه من قبل مسؤولي حماس في قطاع غزة لغرض جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ مهام في إسرائيل.

خلال الفترة التي كان يعمل فيها مبعوثًا لحركة حماس، عقد أبو ثابت عدة اجتماعات مع عملائه في معبر بيت حانون بهدف الترويج لنشاط عدائي وجمع معلومات استخبارية.

من بين المهام التي طُلبت من أبو ثابت القيام بها الكشف عن هوية عملاء الشاباك، وجمع المعلومات الاستخبارية من مواقع في إسرائيل.

خلال التحقيق معه، تمكن الشاباك من استخراج الكثير من المعلومات حول أساليب عمل آليات استخبارات حماس، بما في ذلك هوية المشغلين ومواقع الأنفاق ومخزونات الأسلحة والمواقع التي تعمل منها الحركة.

وتدل نتائج التحقيق أن أبو ثابت استغل إقامته في إسرائيل، والتي كانت تهدف إلى منحه فرصة العمل في إسرائيل وإعالة أسرته، من أجل نقل المعلومات الاستخبارية إلى عناصره في جهاز الأمن التابع لحماس، وسط علمه التام بالتداعيات المترتبة على ذلك.

وبانتهاء التحقيق أحيلت قضيته إلى النيابة العامة في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده ونسب مخالفات أمنية له.

يضاف هذا التحقيق إلى نتائج التحقيق مع فتحي زياد زقوت، من سكان قطاع غزة، الذي حصل على تصريح لدخول إسرائيل، وكشف التحقيق معه عن تورطه في محاولة تفجير حافلة.