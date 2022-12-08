خاص/ الصيادون في جسر الزرقاء: بين تناقص الثروة السمكية بفعل التلوّث والتقييدات الإسرائيلية

التلوث البحرِيّ ليس العصا الوحيدَة التي تضْرِب رأس مُنظمَّة الصيد البحريِ المسؤولَة عن شُؤون الصيادين

أسماك نافقة لفَظَتْها الأمواج على سواحِل قريَة الصيادين في جِسر الزرقاء، جرَّاءَ تلوثٍ بحرِيّ والسبَب، محطَّة غاز قابِعَة وسطَ البَحر تُخلّف غازًا وأوساخًا مختلفَة ما يزيدُ من تناقُص الثروَة السمكيّة أمام الصيادين.

صيادون يُعانون طيلَةَ أعوامٍ من تضييقِ وزارَة البيئَةِ والزراعَة الإسرائيلية، تارَةً حوْلَ آليات الصَّيْد ومساحات بحريَّة تَتَقَلَّص أمامَهُمْ وتارَةً أخرى بموجِب قرار صادِر منذُ عامِ ألفين وستّةَ عشر، علاوَةً على منع الوَزارة صيد الأسماكِ طيلَة ثلاثةِ شُهور سنويًا دون تعويض مادِيّ تعهدت بِه مرارًا.

جولَة واحدة أمامَ السواحل البحرية تَكفي لمعرِفَة كميَّة الأوساخِ الملفوظة من البحر يوميًا، ما تسبَّب بهروبِ كمية كبيرة من الأسماك وأخرى تركَتها الأمواج نافقةً إثْرَ تسمُّم انتشَرَ في مساحَة خمسِ مئةِ مترٍ هي المساحَة التي ترقد فيها كمية كبيرة من الأسماك الجاهِزَة للصيد، ما حجَب قُدرة الصيادين عن بلوغِ صيد يفي حاجاتِهِمْ اليوميةَ. الصياد ناصر مصري الذي اعتادَ الصيد أمامَ سواحلِ قريَة الصيادين منذُ خمسَةَ عشرَ عامًا يروي أزمَةَ الصيادين.

التلوث البحرِيّ ليس العصا الوحيدَة التي تضْرِب رأس مُنظمَّة الصيد البحريِ المسؤولَة عن شُؤون الصيادين، بل إنَّ غراماتٍ تلاحِق أعضاءَها من قبَل السُلُطات إلى جانب شركَة حمايَة الطبيعَة والمُنظمات الخضراء في كلِّ مرةٍ يحاولونَ بها انتزاعَ تعويضاتٍ ماديَّةٍ للصيادينَ الممنوعينَ مِنَ الصَّيْدِ طيلَةَ أشهُرٍ سنويَّة. إلّا أنَّ المعركَةَ لم تنته هنا، بل إنَّ الوزارات امتنَعَت عنِ السَعي لتقليص الأضرار التي تسَبِّبها شركات الغاز والنَفْط، وفق أقوالِ المنظمة، اتهامات تحفَّظَت الوَزارة عن الرَدِّ عليها لقناةِ i24 news.

تقع جسر الزرقاء جنوب مدينة حيفا، وتُعتبر القرية العربية الشاطئية الوحيدة التي بقيت على الساحل، وهي من أفقر البلدات في إسرائيل وفق الإحصائيات. وكان النائب العربي في الكنيست منصور عباس قد عمل على تخصيص ميزانيات لهذه البلدة بقيمة 200 مليون شيكل.